Mexicaanse oud-minister toch niet in de Verenigde Staten vervolgd

Connect on Linked in

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft besloten dat de Mexicaanse oud-minister van Defensie Salvador Cienfuegos toch niet in de Verenigde Staten wordt vervolgd. Cienfuegos (72) zal aan Mexico worden overgedragen om ‘eventueel te worden berecht’, zo staat in een gezamenlijke verklaring van de Amerikaanse minister van Justitie en de leiding van het Openbaar Ministerie in Mexico.

Pijnlijk

Na een onderzoek van de Drug Enforcement Administration (DEA) was de generaal ruim een maand geleden gearresteerd op de luchthaven van Los Angeles. De Amerikanen verdenken hem van drugssmokkel en witwassen. De arrestatie was pijnlijk en een groot gezichtsverlies voor Mexico.

Mexico toonde zich gepikeerd door arrestatie omdat zij daar vooraf niet in waren gekend door de autoriteiten van de VS. Journalisten in de VS schrijven nu dat uit rechtbankstukken zou blijken dat de zaak gevoelig ligt en dat er belangrijke overwegingen in het buitenlands beleid van de VS een rol spelen.

Open onderzoek

Cienfuegos zal waarschijnlijk snel terugkeren naar Mexico. Of hij weer op vrije voeten komt is niet duidelijk. Mexico zal een ‘open onderzoek’ starten naar de banden van Cienfuegos met de drugshandel. De Amerikanen hebben het dossier overgedragen.

De beschuldiging in dat dossier komt erop neer dat Cienfuegos in Mexico een criminele organisatie met de naam H2 zou hebben gefaciliteerd toen hij onder oud-president Peña Nieto tussen 2012 en 2018 de leiding over het de krijgsmacht. Hij zou er onder meer voor hebben gezorgd dat militairen tegen rivaliserende groepen en niet tegen H2 werden ingezet.

Critici in Mexico zien Cienfuegos bovendien als verantwoordelijk voor vele mensenrechtenschendingen door militairen tegen de gewone bevolking in de strijd tegen drugskartels.