Mexicaanse oud-minister wordt kroongetuige in VS

Connect on Linked in

De Mexicaanse oud-minister van Veiligheid Genaro García Luna onderhandelt over een plea bargain-regeling waarin hij schuld bekent in ruil voor strafvermindering. García Luna is recent in de Verenigde Staten gearresteerd omdat de federale autoriteiten hem ervan beschuldigingen als corrupte minister in Mexico te hebben gewerkt voor Joaquín “El Chapo” Guzmán en diens Sinaloa-kartel.

Tientallen miljoenen

García Luna (51) zou miljoenen dollars aan steekpenningen hebben aangenomen. Kroongetuige Jesús Zambada verklaarde dat hij persoonlijk zeker 6 miljoen dollar aan García Luna overhandigde in opdracht van zijn oudere broer Ismael “El Mayo” Zambada, samen met El Chapo een van de leiders van het Sinaloa-kartel. Eenmaal ging dat om een koffer met ruim 3 miljoen dollar.

De getuige verklaarde ook dat García Luna ongeveer 50 miljoen aan heeft genomen van drugshandelaren Héctor Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva en Edgar Valdez Villareal, leiders van andere drugskartels.

In de aanklacht staat dat García Luna ‘tientallen miljoenen dollars’ zou hebben aangenomen om de handel van drugskartels met rust te laten. García Luna moet terechtstaan op grond van drie aanklachten over samenzwering en betrokkenheid bij drugshandel en één over het afleggen van een valse verklaring. Op een zitting afgelopen vrijdag verklaarde de verdachte zich niet schuldig.

Plea bargain

Een journalist van de New York Times publiceerde dinsdag op Twitter een document van de rechtbank in New York waaruit blijkt dat er onderhandelingen voor een plea bargain gaande zijn tussen de aanklagers en de advocaten van García Luna.

Court papers filed today in the case of Genaro Garcia Luna, Mexico’s former top cop charged w/taking millions from the Sinaloa drug cartel, confirm that he is engaged in plea negotiations to settle his case with federal prosecutors in Brooklyn. pic.twitter.com/rtaq3YKPzr — Alan Feuer (@alanfeuer) January 6, 2020

De rechtbank bepaalde dat de Mexicaan langer vast moet blijven zitten omdat er een groot vluchtgevaar is. Zijn advocaat zei dat hij in een later stadium zal vragen of zijn client op borgtocht vrij kan komen.

García Luna was minister in een kabinet onder president Felipe Calderón, die regeerde tussen 2006 en 2012. De man voor wie García Luna zou hebben gewerkt – El Chapo – is in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld.