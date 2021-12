Mexicanen krijgen vijf jaar cel voor koken crystal meth

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag twee Mexicaanse mannen (46 en 27 jaar), en een 36-jarige man uit Dordrecht, veroordeeld voor het produceren van metamfetamine en plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van metamfetamine. De Mexicanen krijgen vijf jaar gevangenisstraf, de Dordtenaar 2,5 jaar. De officier van justitie had tegen de Mexicaanse “koks” ook vijf jaar cel geëist.

Herwijnen

Een 65-jarige man uit Herwijnen en een 66-jarige man uit Gorinchem zijn medeplichtig aan de productie van metamfetamine. Ze krijgen respectievelijk 15 en 12 maanden celstraf. De 65-jarige moet ook een geldboete van 10.000 euro betalen.

Op 6 juni 2020 deed de politie een inval bij een woning in Herwijnen. In een schuur, aan de woning, troffen zij een drugslaboratorium aan voor het produceren van de synthetische drugs metamfetamine (crystal meth). De politie trof grote partijen synthetische drugs aan. Tijdens de inval in het drugslab hield de politie twee Mexicanen aan.

Chemicus

De Mexicanen werkten in het drugslab als chemicus. Zij “kookten” daar de crystal meth. De man uit Dordrecht reed de Mexicanen heen en weer, en vervoerde grondstoffen en eindproduct. Ook deed hij boodschappen voor de Mexicanen en klusjes in en om het drugslab.

Eemnes

Op 16 februari 2020 deed de politie een inval op een perceel in Eemnes. In twee schuren op het perceel was een drugslab gevestigd. Beide schuren waren ingericht en in gebruik voor het op zeer grote schaal produceren van synthetische drugs, met name crystal meth. Ook hier trof de politie grote hoeveelheden drugs aan. De rechtbank vindt bewezen dat de twee Mexicanen ook hier samen de crystal meth hebben gekookt.

De bewezenverklaring van de rechtbank is grotendeels gebaseerd op EncroChat-berichten. Deze versleutelde berichten zijn door Franse autoriteiten verkregen door middel van een hack van de EncroChat-server in Frankrijk.

De rechtbank heeft verweren van de advocaten over het gebruik van deze berichten verworpen.