Vijf jaar cel geëist tegen Mexicaanse “koks” voor crystal methlab in Betuwe

Justitie heeft voor de rechtbank in Arnhem vijf jaar cel geëist tegen twee Mexicaanse “koks” van 27 en 46 voor hun rol bij een crystal methlab in Herwijnen (Gelderland). Ook drie Nederlanders, waaronder een “manusje-van-alles” uit Dordrecht, hoorden tot drie jaar cel eisen. Het drugslab werd op 6 juni 2020 ontdekt in een aanbouw bij een woning.

In het crystal methlab in Herwijnen werden vorig jaar grondstoffen en goederen voor de productie van methamfetamine aangetroffen, en het eindproduct zelf. Twee Mexicanen in het lab werden samen met de eigenaar van het gebouw opgepakt. Later zijn nog twee mannen gearresteerd. De twee Mexicanen woonden in een caravan aan de Bloklandweg in Herwijnen. Daar werd voor hen eten en drinken gebracht.

“Manusje-van-alles”

Volgens het OM vervulden de vijf ieder hun eigen rol bij de drugsproductie. Zo zouden de twee Mexicaanse “koks” (eis: vijf jaar cel) de drugs hebben gefabriceerd. Een 36-jarige Dordrechtenaar (eis: drie jaar) zou de rol hebben vervuld van “manusje-van-alles”; hij zou het materiaal, het afval, het contact met de verhuurder, het vervoer en eten voor de koks hebben geregeld. Een 66-jarige man uit Gorinchem (eis: 18 maanden) zou het gebouw hebben gehuurd van een 65-jarige man uit Herwijnen (eis: 15 maanden en 10.000 euro geldboete) .

Volgens de officier van justitie gaat het hier niet om de “echt grote boeven”, maar om “een pallet aan hulpjes”, overigens wel allemaal met “een substantiële rol” in een keten die nodig is voor het drugsproductieproces.

Drugslab Eemnes

De twee Mexicaanse “koks” worden ook vervolgd voor een drugslab in een luxe villa in Eemnes bij Hilversum, in februari 2020. Daar werden grote hoeveelheden chemicaliën aangetroffen. Ook werd er voor 16 miljoen euro aan kant-en-klare meth gevonden. De omgeving rond het lab werd ruim een dag lang bewaakt door zwaarbewapende agenten in kogelvrije vesten.

De rechtbank doet binnenkort uitspraak.