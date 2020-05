Mexicanen krijgen zes jaar voor werken in methlab

Connect on Linked in

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag drie mannen uit Mexico veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor hun betrokkenheid bij de productie van crystal meth in een loods in Wateringen. De inval vond plaats op 26 februari 2019, naar aanleiding van een tip van een informant.

In de loods stond een professioneel opgezet en ingericht laboratorium waar bijna 850 kilo crystal meth (methamfetamine) is geproduceerd. Op het moment van de inval waren de verdachten daar aan het werk.

​

De verdachten zijn uit Mexico naar Nederland gekomen. Zij werden dagelijks in de maand februari 2019 naar de loods vervoerd. Zij hadden volgens de rechtbank de kennis om een hoogwaardig eindproduct te maken.

Dat de verdachten gedwongen waren in het laboratorium te werken en dat zij werden uitgebuit, vindt de rechtbank niet aannemelijk geworden. De verdachten werkten zonder enig toezicht in het drugslab, ze waren in het bezit van de sleutel van het appartement waar zij verbleven en één van hen had een telefoon waarmee versleuteld kan worden gecommuniceerd.

De straf is hoog omdat de rechtbank vindt dat crystal meth voor de volksgezondheid meest gevaarlijke drug die op dit moment op de markt wordt gebracht, omdat die op de mens een ‘bijna verwoestende uitwerking heeft’.