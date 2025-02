Mexico levert 29 kartelleden uit aan VS

Most wanted Rafael Caro Quintero (foto), alias “El Narco de Narcos” of “El Número 1”, voorheen de leider van het Guadalajara-kartel, gaf naar verluidt opdracht tot de ontvoering, marteling en moord op DEA-agent Enrique “Kiki” Camarena in 1985. Caro Quintero stond tot zijn arrestatie in 2022 op de lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation. Als hij en verschillende anderen worden veroordeeld, kunnen ze de doodstraf krijgen, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie, eraan toevoegend dat aanklagers ook aanklachten wegens terrorisme zouden overwegen.

Grootschalige drugssmokkel

Samen met Quintero leverde Mexico 28 andere kartelleden uit. Ze worden allemaal beschuldigd van grootschalige drugssmokkel naar de VS (cocaïne, methamfetamine, fentanyl en heroïne) en van geweldsmisdrijven.

Importheffingen

De uitleveringen volgen op dreigementen van Trump om importheffingen in te voeren op producten uit Mexico. Dat zou een grote financiële klap zijn voor Mexico: 80 procent van de export van het land is bestemd voor de VS. Trump heeft acht Latijns-Amerikaanse drugshandelorganisaties – waaronder zes Mexicaanse kartels – aangewezen als terroristische organisaties.

Zetas

Tot de verdachten die donderdag zijn uitgeleverd aan de VS behoren ook de voormalige leiders van het zeer gewelddadige Zetas-kartel, de broers Omar en Miguel Angel Trevino Morales. Ook voormalig Juarez-kartelbaas Vicente Carrillo en een broer van Nemesio Oseguera, hoofd van het Jalisco New Generation Cartel, een van de machtigste criminele organisaties van Mexico, zijn uitgeleverd.

Zie ook:

Mediaoffensief VS tegen Mexicaanse godfather

De nieuwe Narcos voert naar Mexico

Maakt nieuw kartel dezelfde fouten als de Zetas?

Deze Mexicanen worden gezocht door de VS