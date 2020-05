Voortvluchtige drugsbaas zegt blut te zijn

Connect on Linked in

De door de Amerikaanse autoriteiten voor moord gezochte Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero heeft deze week in een rechtszaak in Mexico naar voren gebracht gezegd dat hij geen geld heeft, te oud is om te werken en geen pensioen heeft. Caro Quintero is waarschijnlijk ondergedoken in Mexico wil dat de Mexicaanse rechter uitlevering naar de Verenigde Staten verbiedt.

Kiki

Caro Quintero leidde in de jaren tachtig het Guadalajara-kartel en zou opdracht hebben gegeven DEA-agent Enrique “Kiki” Camarena te laten martelen en doden. In 2018 zette de FBI hem op de most wanted-list met een beloning van 20 miljoen dollar. Het geboortejaar van Caro Quintero is onbekend, waarschijnlijk tussen 1952 en 1955.

Uit het rechtbank-dossier: ‘De eiser stelt dat hij insolvabel is, omdat hij zegt dat hij meer dan 60 jaar oud is, niet met pensioen is en geen pensioen heeft, en aangezien hij een voortvluchtige van de wet is, niet kan werken of enige activiteit mag uitoefenen om geld verdienen.’

Woedend

Caro Quintero was al een van de belangrijkste drugshandelaren in Mexico en deed zaken met Joaquin “El Chapo” Guzman die toen nog in opkomst was. Caro Quintero zat in Mexico 28 jaar gevangenisstraf van 40 jaar uit, voordat hij in augustus 2013 op administratieve gronden uit de gevangenis werd vrijgelaten.

Daar was de Amerikaanse regering woedend over. In minder dan een week later vaardigde een Mexicaanse rechter een bevelschrift uit voor zijn arrestatie. Caro Quintero was toen al ondergedoken. De Amerikanen zeggen dat hij zich sindsdien opnieuw met drugshandel heeft bemoeid en dat hij nog veel vermogen heeft.