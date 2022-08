Mexico: militair liet 43 studenten vermoorden

Connect on Linked in

Een kolonel van het Mexicaanse leger was waarschijnlijk in 2014 verantwoordelijk voor de ontvoering en moord op 43 studenten. Die studenten verdwenen in de zuidelijke deelstaat Guerrero. Er loopt nu een onderzoek naar de zaak door een speciale commissie. Voor het eerst is nu vastgesteld dat militairen te maken hadden met de massale moordpartij. Zeker zes studenten blijken nog enige dagen na de ontvoering in leven te zijn gehouden maar zijn uiteindelijk toch vermoord. Alle lichamen werden verbrand op een vuilstortplaats, van enkele slachtoffers zijn resten teruggevonden.

Doofpot

De linkse en kritische studenten die actie voerden tegen het lokale bestuur in de deelstaat Guerrero werden bij de stad Iguala tegengehouden toen ze gezamenlijk onderweg waren naar een politieke protestbijeenkomst. Indertijd concludeerde het Openbaar Ministerie dat de groep was ontvoerd door drugscriminelen die dachten met met rivalen te maken te hebben. De zaak werd nooit opgelost en ging in de doofpot.

Onder leiding van een onderminister van het ministerie van Binnenlandse Zaken doet nu een commissie opnieuw onderzoek naar de zaak. Vorige week is de openbaar aanklager opgepakt die destijds de conclusie trok over de drugsbende als dadergroep. Er lopen nu arrestatiebevelen voor 115 personen, onder hen twintig militairen, vijf ambtenaren, 44 politieagenten en veertien drugscriminelen.

Arrestatiebevelen

Of nu inderdaad hoofdverdachte kolonel José Rodriguez Pérez zal worden opgepakt is nog de vraag. Hetzelfde geldt voor de andere verdachten. Het ministerie Defensie is in Mexico erg machtig en vormt een staat binnen de federale staat.

In Mexico zijn grote delen van de politie corrupt. Militairen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen drugskartels en vormen in landelijke gebieden soms de facto het lokale bestuur. Maar ze nemen het daarbij niet altijd even nauw met de mensenrechten.

Tegelijk is er ook corruptie binnen de Mexicaanse krijgsmacht. De generaal Salvador Cienfuegos, voormalig minster van Defensie, wordt in de Verenigde Staten verdacht van betrokkenheid bij cocaïnehandel. Hij werd aangehouden in Los Angeles, maar vorig jaar onder grote druk van Mexico weer vrijgelaten.