‘Miauw miauw’ drugslab in IJmuiden

De politie heeft vrijdagochtend een klein drugslab opgerold in IJmuiden. Het lab waar vermoedelijk de drug ‘miauw miauw’ werd gemaakt, werd gevonden na een anonieme tip. Er zijn twee mannen van 26 en 73 jaar uit Haarlem opgepakt.

4-MMC

Achterin het bedrijfspand aan de Industrieweg werden vaten aangetroffen met daarin vermoedelijk de stoffen om de drug mephedrone (straatnamen miauw miauw, bubble en 4-MMC) te maken. De twee mannen die bij het lab aanwezig waren, zijn aangehouden. De productielijn is ontmanteld en de goederen zijn in beslag genomen

Verbod

Miauw miauw is een amfetamine-achtige harddrug die ruim tien jaar geleden in Engeland opdook, waarna het daar in 2010 werd verboden. Sinds 2012 is de drug in Nederland verboden.