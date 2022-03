Miljoen in vrachtwagen: 2,5 jaar cel

Connect on Linked in

Een 58-jarige man uit Boxtel krijgt van de rechtbank in Den Bosch 2,5 jaar gevangenisstraf voor witwassen van een miljoen euro. Hij werd in juli vorig jaar op de snelweg bij Oirschot aangehouden met in zijn vrachtwagen ruim 1 miljoen euro aan cash. De biljetten van 50 euro waren verpakt in plastic en waren samen met biljetten van 200 euro in de cabine verstopt in een kartonnen doos onder een plaat met daarop een matras. De rechtbank vindt dat de man de lading vooraf had moeten checken.

Controleren

De verdachte zegt dat hij 3.000 euro zou krijgen om de doos met het geld te vervoeren en dat hem was verteld dat er 150.000 euro in zat. Hij gaf geen andere verklaring over de herkomst van het geld, ook niet aan wie hij het moest afleveren of wie de opdrachtgever was. De rechtbank oordeelt dat er geen andere conclusie mogelijk is dan dat de man wist dat het geld in de doos van een misdrijf afkomstig was.

Daarmee staat volgens de rechtbank vast dat de verdachte bewust het geld wilde witwassen. Omdat hij naliet de inhoud van de doos te controleren, wetende dat er contant geld in zat, aanvaardde hij bewust de aanmerkelijke kans dat er meer contant geld in de doos kon zitten dan de verdachte (naar eigen zeggen) was verteld. Hij wordt dan ook veroordeeld voor witwassen van het volledige contante geldbedrag.

Wiet

In de woning van de verdachte trof de politie ook zo’n 40 gram wiet en 9 gram toppen. De 40 gram wiet had hij verpakt in een postpakket dat was voorzien van een vrachtbrief van een koeriersdienst. In september 2020 bood hij een postpakket met ruim 800 gram wiet en hasj aan bij een koeriersdienst. Dit pakket was bestemd voor een afnemer in Italië.

Het dossier van de strafzaak bevat volgens de rechtbank serieuze aanwijzingen dat het geld door de man naar Portugal moest worden gebracht. De rechtbank vindt dit een verzwarende omstandigheid omdat de man zich waarschijnlijk bezig hield met internationale softdrugshandel.

Zie het vonnis.