Miljoenen aan cash in verborgen ruimte

De landelijke recherche van de Nationale Politie heeft op 1 mei beslag gelegd op 12.580.000 euro. Het geld werd gevonden in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Daar is ook een verdachte (35) aangehouden op verdenking van witwassen. Ruim 12,5 miljoen euro is volgens de politie het hoogste bedrag dat ooit op één locatie in Nederland is gevonden.

Boodschappentassen

Een en ander gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Het geld lag in een verborgen ruimte in boodschappentassen: in de vorm van papiergeld in de nominatie van 5 tot 500 euro biljetten. Het gewicht van het geld was 255 kilo. Er zijn ook twee vuurwapens met munitie, een pgp-telefoon en een geldtelmachine gevonden.

Beperkingen

Volgens de politie is de arrestant verdacht van deelnemen aan een systeem van ondergronds bankieren, waarbij (crimineel) geld buiten het zicht van overheden om over de wereld wordt verplaatst. Zo kunnen drugsaankopen en -transporten worden gefinancierd.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte is maandag 4 mei voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam die bewaring heeft bevolen voor 14 dagen.

Recent werd in de regio Amsterdam een man aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren.