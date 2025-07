Minder cocaïne aangetroffen in Rotterdamse haven

4,5 ton in Amsterdamse haven De Douane onderschepte in de eerste helft van 2025 in totaal ruim 15.600 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens. Dit is iets minder dan in de eerste helft van 2024, toen er in totaal 16.000 kilo cocaïne werd onderschept in de havens. De meest opvallende en grootste vangst van het afgelopen halfjaar was een recordzending van 4.500 kilo cocaïne die werd onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs waren verstopt tussen een lading hout afkomstig uit West-Afrika. Een 42-jarige man uit Amsterdam die mogelijk betrokken is bij de smokkel van de drugs werd vorige maand aangehouden.

Kleinere havens

Criminelen maakten de eerste helft van dit jaar minder gebruik van de Rotterdamse haven voor het smokkelen van drugs, maar weken meer uit naar kleinere havens, zoals Vlissingen en Amsterdam. Dat kleinere havens ook gebruikt worden voor drugssmokkel gebeurt ook in andere Europese havens.

In Vlissingen is geen sprake van een daling. Er werd tot nu toe 4.140 kilo onderschept, ten opzichte van 4.175 kilo in 2024.

HARC-NZKG

In de haven van Amsterdam is er dankzij de grote vangst van 4.500 kilo cocaïne sprake van een forse stijging. In het Noordzeekanaalgebied is vorige maand een convenant ondertekend waarmee het HARC-team Noordzeekanaalgebied (HARC-NZKG) werd bekrachtigd. Dit HARC-team werkt volgens dezelfde aanpak als de HARC-teams in Rotterdam en op Schiphol, en zet zich in om criminele organisaties te ontmoedigen het Noordzeekanaalgebied als doorvoerhaven te gebruiken.

Lucht

Het aantal reizigers dat cocaïne via luchtverkeer probeert te smokkelen is gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 93 reizigers aangetroffen die gezamenlijk 236 kilo aan cocaïne probeerden te smokkelen. Dit is aanmerkelijk minder dan in het eerste half jaar van 2024, toen werden 161 passagiers aangetroffen met 310 kilo cocaïne, met een gelijk aantal controles. De cocaïne werd met name aangetroffen op vluchten uit de Cariben, Zuid-Amerika en West-Afrika.

Ook in de luchtvracht is er sprake van een afname van de inbeslagnames van cocaïne: in de eerste zes maanden van 2025 werd 230 kilo cocaïne aangetroffen in luchtvracht, terwijl in diezelfde periode in 2024 721 kilo werd aangetroffen.

Pakketpost

Synthetische drugs worden veel in Nederland geproduceerd en per post naar het buitenland verstuurd. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de Douane 5.395 brieven en pakketten met drugs, in de meeste gevallen ging het om xtc/MDMA, lsd en amfetamine. In 2024 lag dit aantal op 6.226 onderscheppingen.

AI

Uit informatie van buitenlandse douanediensten blijkt dat smokkelaars uitwijken naar andere landen, zoals België, Duitsland en Frankrijk, vanwege de intensievere structurele controles in Nederland en de komst van het Hit-and-Run-Postteam (HARP). Daarnaast experimenteert de Douane met het inzetten van Artificial Intelligence (AI): een algoritme waarmee specifieke illegale goederen in de poststroom automatisch worden herkend. De eerste resultaten zijn positief, meldt de Douane.

Bron- en transitlanden

Samenwerking met bron- en transitlanden in met name Latijns-Amerika – zoals Peru en Ecuador – blijft volgens de Douane ook erg belangrijk. ‘Door het sluiten van douaneverdragen met landen in deze regio willen we deze samenwerking verder verstevigen. Zo verwachten we dit najaar een verdrag af te sluiten met Peru. Verder zoeken we de komende tijd de samenwerking met douanediensten in West-Afrika om signalen over smokkel uit deze regio te onderzoeken en verkennen we de kansen voor samenwerking met lokale autoriteiten daar.’

Illegale sigaretten

Uit signalen van opsporingsdiensten blijkt dat criminelen die zich bezighouden met drugshandel zich met enige regelmaat ook schuldig maken aan handel in illegale sigaretten en tabaksproducten. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de Douane 96.000.000 illegale sigaretten, een vergelijkbaar aantal met voorgaande jaren. De Douane bestrijdt illegale handel in tabaksproducten gezamenlijk met de FIOD in het combiteam Smoke.