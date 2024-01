Minder Duitse huurauto’s voor onderwereld door aanpak politie

Connect on Linked in

De politie in Brabant heeft het gebruik van Duitse huurauto’s door criminelen terug weten te dringen. Dit blijkt uit cijfers. Onlangs werd de honderdste auto van de weg gehaald.

Foto is ter illustratie

Te hard

Het was een te hard rijdende bestuurder van een Duitse huurwagen die in 2022 een ongeluk veroorzaakte in Oud Gastel, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Onder meer naar aanleiding daarvan startte de politie in Zeeland West-Brabant een actie tegen het gebruik van deze auto’s door criminelen. Dit bericht Omroep Brabant.

Overschakelen

In 2016 kwam er een vergunningsplicht voor verhuurbedrijven van auto’s in Nederland, waardoor criminelen overschakelden op het huren van dure Duitse auto’s.

De politie startte daarop met het project ‘Mietwagen’. Daarbij ging ze de wagens controleren. Men trof dan vaak bij bestuurders van internet gedownloade formulieren aan, die voor de helft, en zelf ingevuld waren, op naam van iemand anders. Vaak bleken bestuurders al bekend van drugszaken.

Joyriding

Het komt voor dat Duitse auto’s zijn onderverhuurd met helemaal niks op papier. Het verhuurbedrijf weet dus niet precies wie erin rondrijdt. Dat is strafbaar, want het is joyriding. Dat is reden voor in beslagname. Zo worden de huurauto’s afgepakt van de bestuurder.

Het project wordt door steeds meer regio’s in het land overgenomen.