Minderjarige uit regio Amsterdam gepakt voor Groningse explosies

Dinsdag zijn er twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een reeks explosies en andere geweldsincidenten in Groningen, Oude Pekela en Winschoten. De verdachten zijn een 16-jarige jongen uit Zaandam en een 18-jarige man uit Amsterdam. Ze zijn in Amsterdam aangehouden, aldus de politie.

Beperkingen

De twee verdachten zitten vast en ze zullen worden verhoord over hun mogelijke betrokkenheid. Ze zitten beiden in beperkingen en dat betekent dat politie en Openbaar Ministerie op dit moment inhoudelijk niet op hun zaak in kunnen gaan.

Acht aanhoudingen

Het onderzoek loopt nog verder en er zullen misschien nog meer arrestaties volgen.

Eerder al zijn acht aanhoudingen verricht, naar explosies in de Herestraat in Groningen en de Langestraat in Winschoten. Daarbij waren jonge mannen uit Tilburg.

De politie heeft maandag beelden gedeeld van explosies in de Feiko Clockstraat in Oude Pekela en de Wezellaan in Winschoten. Daarop zijn twee verdachte personen te zien.