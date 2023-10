Jonge Tilburgse mannen gearresteerd in onderzoek Groningse explosies

Connect on Linked in

De politie heeft in het onderzoek naar een serie aanslagen in de provincie Groningen dinsdag twee mannen van 19 jaar uit Tilburg aangehouden. Ze worden in verband gebracht met een explosie in Winschoten.

Kapperszaak

Op 16 september bij een kapperszaak in de Langestraat in Winschoten. Van die explosie deelde de politie eerder al beelden. Daarop was een tas te zien, die even daarvoor door een verdachte was neergezet. Bij de explosie raakte het pand zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Een paar dagen later was er opnieuw een explosie in Winschoten.

Doorzoekingen

Na de aanhouding van de twee 19-jarige mannen uit Tilburg zijn op verschillende locaties in hun woonplaats zoekingen geweest. Het onderzoek naar de explosie gaat verder. De politie zoekt nog andere verdachten.

De twee aangehouden mannen uit Tilburg zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen maar contact mogen hebben met hun advocaat. De politie wil daarom ook geen nadere informatie naar buiten brengen.

Team Grootschalige Opsporing

Vanaf juli waren er aanslagen met explosieven in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. Een Team Grootschalige Opsporing van ruim twintig rechercheurs onderzoekt de verbanden tussen de golf van aanslagen.

Begin deze maand werden twee mannen opgepakt voor het bezit van vuurwapens en munitie die waren aangetroffen in een woning in Winschoten.

Steekincident

Eerder al hield de politie twee mannen van 58 en 21 jaar uit Winschoten aan op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident aan de Venne en een schietincident aan de Transportbaan en Papierbaan. Voor dat schietincident werd ook een 31-jarige man uit Hoogezand aangehouden.

De politie zegt in het grote onderzoek rekening met meerdere scenario’s. ‘Eén van die scenario’s is dat de verschillende incidenten onderdeel zijn van één of meer onderlinge conflicten in het criminele circuit.’