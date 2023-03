Minderjarige verdachte opnieuw aangehouden voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Connect on Linked in

De politie meldt dinsdag dat er maandag een verdachte is opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost op 23 december. De verdachte is een 16-jarige jongens uit Dordrecht, die eerder voor dit feit op vrije voeten was gekomen. Bij het schietincident kwam de 17-jarige Roffinho van Suijdam (foto) om het leven. Er zijn nu twee minderjarige verdachten aangehouden in de zaak.

Gemeld

Op 26 december werd de toen 15-jarige jongen uit Dordrecht voor het eerst gearresteerd. Hij had zichzelf gemeld op een politiebureau. Toen werd hij na verhoor heengezonden. Nieuwe informatie heeft volgens de politie nu geleid tot zijn aanhouding. Op 25 december was de arrestatie van een 16-jarige verdachte uit Amsterdam.

De schietpartij vond plaats aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost op vrijdagavond 23 december. Er zouden mogelijk dreigementen in de drillrap-scene aan vooraf zijn gegaan.

Ter plaatse overleden

Die avond kreeg de politie rond 22.30 de melding dat er was geschoten aan de Haardstee. Het slachtoffer bleek dusdanig verwond dat hij ter plaatse overleed.

De eerste twee verdachten die waren aangehouden waren de broer van het slachtoffer en een vriend. Zij zijn geen verdachte meer.