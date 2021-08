Minister draagt onderzoek Peter R. de Vries over aan Onderzoeksraad

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries zal worden overgenomen door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dat heeft minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer dinsdagmiddag laten weten.

door Joost van der Wegen

Bezwaar

De minister heeft dit besloten naar aanleiding van een debat in de Tweede Kamer over wie het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries zal uitvoeren. Vraag hierbij is of er sprake was van een concrete dreiging in de richting van de misdaadjournalist, in de weken voor de aanslag op 6 juli.

Het onderzoek zou oorspronkelijk worden uitgevoerd door een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra. Maar hier maakten onder meer de advocaten van de kroongetuige, Peter Schouten en Onno de Jong, in de zaak Marengo bezwaar tegen. Joustra was voorheen directeur van de organisatie die verantwoordelijk was voor de persoonsbeveiliging in Nederland, en zou daarom niet onafhankelijk zijn.

Lessen

De minister heeft daarom nu de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) gevraagd om het onderzoek op zich te nemen. Grapperhaus in zijn brief: ‘Dit is om na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van de broer, de toenmalig advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces.’

Hiermee bedoelt de minister de vermoorde broer van de kroongetuige Nabil B., zijn omgebrachte advocaat Derk Wiersum en zijn latere vertrouwenspersoon, Peter R. de Vries.

De minister benadrukt dat de OVV zelf de opzet van haar onderzoek mag betalen, en dat het ministerie van Financiën de rekening zal betalen, zodat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

De minister maakte zijn beslissing, nadat hij hierover onder meer gesprekken voerde met de familie van Peter R. de Vries. Daar kwam uit naar voren dat het onderzoek zich niet alleen op De Vries zou moeten richten, maar ook op fouten in de beveiliging van Wiersum en de broer van Nabil B.

Vertrouwen

Advocaat Peter Schouten laat op Twitter weten dat hij en zijn collega Onno de Jong tevreden zijn over het besluit van de minister. ‘Wij hebben het volste vertrouwen in dit onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn tevreden dat de reikwijdte is uitgebreid naar drie slachtoffers.’

De Tweede Kamer heeft bij de minister bedongen dat hij het onderzoek pas zal laten starten, zodra hij er inhoudelijk met het parlement over heeft gesproken. Dit zal na 6 september gebeuren, als het zomerreces voorbij is.

Gevolgd

Vorige week brachten het Duitse Der Spiegel en NRC het nieuws dat er in de week voor de aanslag op De Vries een verdachte man hem gevolgd zou hebben, van de RTL Studio naar de parkeergarage waar zijn auto stond. Een garagemedewerker zou dit gezien hebben. Zowel de politie als Peter R. de Vries zouden hier van op de hoogte gebracht zijn. Maar maatregelen zouden zijn uitgebleven.