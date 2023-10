Minister van Justitie klaagt over Telegram

Connect on Linked in

Demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zegt dat het voor de Nederlandse politie onmogelijk is om te communiceren met chatdienst Telegram. Het bedrijf reageert niet of ‘minimaal’ op verzoeken van informatie door de Nederlandse politie, zegt Yesilgöz in antwoord op Kamervragen. Uit andere informatie blijkt dat de politie en inlichtingendiensten alleen toegang krijgen tot Telegram-gebruikers door in hun telefoons binnen te dringen.

Door @Wim van de Pol

De recherche kan Telegramkanalen niet laten blokkeren door de dienst, en de recherche krijgt ook geen hulp bij het achterhalen van de identiteit van gebruikers.

De Kamervragen gingen met name over zogenoemde “exposegroepen” waarin bijvoorbeeld naaktfoto’s of contactgegevens van vrouwen publiek worden gemaakt.

Telegram reageert niet op vorderingen of bevelen van de Nederlandse justitie. Andere Europese landen hebben volgens Yesilgöz overeenkomstige ervaringen.

Toegang tot telefoons

De recherche heeft alleen mogelijkheden om gebruikers van Telegram te achterhalen of groepen te blokkeren door te penetreren in telefoons. Dat is mogelijk als gebruikers toegang verlenen, door speciale technieken die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in huis heeft of door software als Pegasus.

‘Uit politiesystemen’

Dit jaar bleek uit uitgelekte stukken dat de politie in staat is om Telegram-nummers van gebruikers te pakken te krijgen. Hoe dat gebeurt blijkt niet uit die stukken, anders dan dat die afkomstig zou zijn ‘uit politiesystemen’ en alleen in extreme levensbedreigende situaties.

De politie wilde niet haar methodes en technieken niet in die documenten vastleggen, maar het gebeurt middels speciale software.

Taghi

De recherche kan in die gevallen speciale software inzetten (zoals Predator of Pegasus) waarmee op afstand heimelijk toegang verkregen kan worden tot mobiele telefoons. Bij onder meer de zoektocht naar Ridouan Taghi is deze methode ingezet.

Ook infiltreren politie-undercovers geregeld in Telegram-groepen. Op die laatste wijze zijn veel wapen– of vuurwerkzaken opgelost.

Meta

Voor X geldt wat betreft het slechte contact met de Nederlandse justitie hetzelfde als voor Telegram. Met SnapChat, Meta (Facebook en WhatsApp) en TikTok zijn de contacten beter, zegt Yesilgöz.

Telegram is eigendom van de Russische broers Durov, die ook het in Rusland populaire VKontakte exploiteren. Het hoofdkwartier van Telegram is gevestigd in Dubai.