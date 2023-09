‘Politie kan telefoonnummers Telegram opvragen’

Connect on Linked in

De Nederlandse politie kan bij Telegram telefoonnummers opvragen van gebruikers. Dat blijkt uit documenten die de korpsleiding van de Nationale Politie vrij heeft gegeven na een beroep op de Wet open overheid van BNR.

Levensgevaar

In de stukken staat hoe de procedure werkt waarmee politiemedewerkers ‘met spoed’ IP-adressen en telefoonnummers bij Telegram kunnen vorderen. Dat kan alleen als er sprake is van ‘onmiddellijk dreigend levensgevaar’. De stukken dateren van vorig jaar december.

Telegram heeft eerder laten weten, in documentatie over het privacybeleid, dat er ‘nog nooit’ persoonsgegevens zijn gedeeld met overheidsdiensten.

Duitsland

Vorig jaar bracht het Duitse Bundeskriminalamt naar buiten dat er persoonsgegevens bij Telegram waren gevorderd en verkregen. De federale politie in Duitsland diende zo’n 230 verzoeken om persoonsgegevens in bij Telegram: in 25 gevallen gaf Telegram IP-adressen en/of telefoonnummers.

‘Vanuit politiesystemen’

In april nam de Nederlandse politie middels een hack van een gebruiker een Telegram-groep over. In “Handelachterhoek” werden drugs, illegaal vuurwerk, sigaretten en medicijnen aangeboden.

In november vorig jaar rezen in een rechtszaak vragen over hoe het mogelijk was dat de recherche over een bepaald Telegram/telefoonnummer kon beschikken. In een proces-verbaal schreef een agent dat die info ‘vanuit politiesystemen’ was verkregen.

Mogelijk kwam dat nummer dus van Telegram zelf. Maar, dat is niet zeker omdat deze rechtszaak ging over verdachten die in illegaal vuurwerk handelden, er was hier dus geen sprake van levensgevaar.

Kritische geluiden

Veel meer dan over bijvoorbeeld Signal of Proton zijn rond Telegram in de tech-gemeenschap altijd kritische geluiden geweest. Ten eerste is er de kritiek dat de communicatie van Telegram pas end-to-end versleuteld is als dit per contact is aangevinkt (als secret chat). Ten tweede verstuurt de app veel metadata van gesprekken (die mits opgevangen vervolgens geanalyseerd kunnen worden). Bovendien registreert Telegram telefoonnummers. Er is ook gewezen op zwaktes die aanvallers in staat zouden stellen telefoonnummers van Telegram-gebruikers te achterhalen. Zo zou zelfs de encryptie zelf kwetsbaarheden in zich dragen.