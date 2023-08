Minister wijst roep politie Amsterdam om extra agenten voorlopig af

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie wil van de landelijke overheid miljoenen euro’s, om 200 gespecialiseerde agenten in te kunnen zetten, tegen verschillende vormen van misdaad. Vooralsnog is de aanvraag afgewezen door het Rijk.

Beeld: de korpschef van de Amsterdamse politie, Frank Paauw, wil geld van het Rijk voor 200 extra politieagenten.

Brief

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw heeft het verzoek gedaan, via een brief aan de Tweede Kamer. De brief is ook ondertekend door burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer. Dit bericht Het Parool donderdag.

Strijd

De Amsterdamse politietop vraagt Den Haag om tweehonderd gespecialiseerde politiemensen extra in de strijd tegen explosies, schietpartijen, plofkraken en andere ‘ondermijnende’ en drugsgerelateerde misdrijven, die Amsterdam in de woorden van hoofdcommissaris Frank Paauw maken tot ‘de ondermijningshoofdstad’. De kosten worden geraamd op een kleine 27 miljoen euro.

Het gaat om versterking van het zogeheten crypto-analyse-team (dat onderschepte data analyseert), digitale onderzoekers en infiltranten, informatiespecialisten, materieel zoals extra afluistersystemen, nachtcamera’s, slimme verkeerscamera’s, een drone-team en versterkingen voor de forensische opsporing (voorheen de technische recherche).

Daarnaast moeten er financiële experts bij, cybercrimespecialisten, deskundigen op het vlak van mensenhandel, een criminoloog, een jeugdwerker, specialisten in de bestrijding van de criminaliteit in de haven en op de bloemenveiling, versterkingen van het team Bewaken en Beveiligen en specialisten in internationale samenwerking.

Afgewezen

De minister van Justitie, Yesilgöz, zou de claim op formele gronden hebben afgewezen. Ze zegt dat er ‘nog nooit zoveel geld is vrijgemaakt voor de oorlogskas tegen de georganiseerde criminaliteit’. Dat het Kabinet is gevallen en de regering inmiddels demissionair is, helpt daarbij niet, aldus Het Parool.

Burgemeester Halsema zei eerder dit jaar dat de aanpak van de misdaadbestrijding in de Amsterdamse wijken is verbeterd, door een betere samenwerking tussen douane, FIOD, politie en justitie.