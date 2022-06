Mink Kok door Libanon uitgeleverd aan Nederland

Connect on Linked in

Libanon heeft zaterdag Mink Kok (60) en Najim Z. (41) uitgeleverd aan Nederland. Beiden worden door justitie verdacht van internationale drugshandel. De twee zijn met een defensievliegtuig opgehaald en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandagochtend.

De Nederlanders konden in april worden aangehouden in nauwe samenwerking van het Landelijk Parket, de Landelijke Recherche en de Libanese autoriteiten. Kok en zijn schoonzoon Najim Z. worden door het OM verdacht van grootschalige internationale cocaïnehandel.

Sky ECC

De verdenkingen tegen de mannen zijn gestoeld op gekraakte berichten van Sky ECC. Mink Kok is volgens het OM vermoedelijk betrokken bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020. Deze zending raakte vermist en werd uiteindelijk in oktober 2020 in beslag genomen in een supermarkt in Duitsland. Kok was, volgens justitie, vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven.

Partijen coke

De 41-jarige Najim Z. wordt in verband gebracht met zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept.

De twee verdachten worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Libanon

Mink Kok woonde tot zijn arrestatie al lang in Libanon, hij is getrouwd met een Libanese. Kok zat in Libanon een straf uit in verband met betrokkenheid bij een vondst van 53 kilo cocaïne, in 2011.