Mink Kok aangehouden in Beiroet (UPDATE)

In de Libanese hoofdstad Beiroet is afgelopen week Mink Kok (60) gearresteerd. Dat hebben verschillende bronnen bevestigd na berichtgeving in de Telegraaf. Volgens die krant is de arrestatie op verzoek van Nederland, in een onderzoek van de landelijke recherche. Kok woont al lang in Libanon, hij is getrouwd met een Libanese. Hij zat daar een straf uit in verband met betrokkenheid bij een vondst van 53 kilo cocaïne, in 2011.

Holleeder

Kok kon na zijn straf in Libanon aanvankelijk niet reizen omdat Nederland weigerde zijn paspoort te verlengen omdat er en geschil bestond met de Belastingdienst. Nederland zal om zijn uitlevering vragen.

Bij de actie is ook een 41-jarige Nederlander gearresteerd, schrijft De Telegraaf.

Enige jaren geleden getuigde Kok in de Nederlandse ambassade voor een rechter-commissaris in de zaak tegen Willem Holleeder.

Niet bereikbaar

Er gingen al enige dagen onbevestigde geruchten over de aanhouding van Kok. Hij was gedurende enkele dagen niet meer bereikbaar.

Kok zat van 1999 tot 2004 in Nederland vast in verband met veroordelingen voor wapens en drugs. Het Openbaar Ministerie vervolgde Kok vanaf 2005 voor de dodelijke bomaanslag op hasjhandelaar Jaap van der Heiden in 1993. Hij werd daarvan in 2007 vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging niet in hoger beroep.