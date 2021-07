‘Misdaadjournalisten beter op de hoogte stellen van dreiging’

Print This Post

De vakbond voor journalisten gaat onderzoeken of ze beter kan samenwerken met de politie, bij het informeren van misdaadjournalisten over mogelijke dreiging door criminelen.

Foto Joost van der Wegen

Dreigementen

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wil dat misdaadverslaggevers beter op de hoogte kunnen worden gesteld, als er bij de politie informatie is over mogelijke dreigementen die op hen zijn gericht. Dat heeft de journalistenvakbond gezegd naar aanleiding van de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. De Vries, afgelopen dinsdag in Amsterdam.

Aandacht

‘Alhoewel er nog geen duidelijkheid is over motieven van de daders, is de impact op de beroepsgroep groot’, laat de vakbond weten.

Voorzitter Thomas Bruning wil daarom dat de groep misdaadjournalisten beter wordt beschermd: ‘Omdat het dramatische incident met Peter R. De Vries vooral de misdaadjournalistiek treft, hebben we besproken dat ook de verslaggevers die minder bekendheid genieten, extra aandacht verdienen.’

Informeren

Naast een al bestaand initiatief om de veiligheid van journalisten meer te waarborgen, wil de NVJ werken aan ‘lokale aanspreekpunten binnen de politie die individuele verslaggevers en hoofdredacties kan informeren bij gevoelde dreiging vanuit de high level crime.’

Voorzitter Bruning: ‘We moeten voorkomen dat deze vergroving van geweld een aanleiding kan zijn voor collega’s om af te haken.’ De NVJ is hierover inmiddels in contact met de ministers van Veiligheid en Justitie (Grapperhaus) en van mediazaken (Arie Slob).

Beschermen

Ook Europese en internationale journalistenorganisaties hebben geschokt gereageerd op de moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. De Vries. De voorzitter van de Europese journalistieke organisatie Mogens Blicher Bjerregard verklaarde het volgende: ‘Het mogelijk maken en beschermen van het cruciale werk van (onderzoeks)journalisten om misdaad en andere essentiële zaken aan te pakken, is essentieel voor elke democratie.’

Meer gevaar

De veiligheid van misdaadjournalisten gaat de laatste jaren steeds verder achteruit. Dat zegt onderzoeker Evelien Wijkstra van Free Press Unlimited, een Nederlandse organisatie die zich wereldwijd inzet om de persvrijheid te bevorderen. Journalisten die verslag doen van misdaad, corruptie en politiek lopen op dit moment meer gevaar dan journalisten die aan de frontlinie werken. Wijkstra verwijst hiervoor bij RTL Nieuws naar meerdere rapporten, onder andere van de Verenigde Naties (VN).