Mislukte aanslag op Mexicaanse OM-topman (VIDEO)

In Mexico-Stad is een top-ambtenaar van het Openbaar Ministerie ontsnapt aan de dood door een aanslag van een zwaarbewapend commando. Inmiddels hebben de Mexicaanse autoriteiten gezegd dat de daders in de kring van het Jalisco-kartel (CJNG) moeten worden gezocht. “Secretario” Omar García Harfuch was in Mexico-Stad verantwoordelijk voor veiligheidszaken, met bestrijding van georganiseerde criminaliteit in zijn portefeuille.

Vrachtwagen

Vrijdagochtend reed de gepantserde auto met García even na 06.30 in een hinderlaag op de Avenida Reforma in het centrum van de stad. Twee begeleiders en een straatverkoopster kwamen om het leven maar García werd slechts licht verwond door drie kogels en naar een ziekenhuis vervoerd.

Zijn auto was klemgereden, onder meer door een vrachtwagen met in de laadbak zwaarbewapende criminelen en hun wapens. Er werden ook handgranaten gegooid. Op beelden is te zien dat sommige aanvallers een .50 Barret sluipschuttergeweer bij zich hadden. Dat is een zeer zwaar wapen dat doorgaans alleen in gebruik is bij militaire elite-eenheden, van bijvoorbeeld de Amerikaanse krijgsmacht. In Mexico beschikken niet veel criminele groepen over dit wapen.

Verdachten

Een van de daders van de aanval werd door de autoriteiten geïdentificeerd als José Armando “N”, alias “Vaca”, leider van een cel van het Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) in Tonalá, in de staat Jalisco. Vaca zou hebben gehandeld in opdracht van een commandant genaamd Carlos Andrés Rivera Varela, alias “Morro”. Zaterdagavond zijn er verdachten opgepakt in het onderzoek, onder wie Vaca.

García zou al enige tijd ernstig worden bedreigd, net als bepaalde andere federale functionarissen die belast zijn met zware criminaliteit. Bij zijn aantreden in 2018 kondigde hij aan werk te zullen gaan maken van de aanpak van de CJNG en de arrestatie van de nog altijd voortvluchtige voorman Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

De CJNG is de laatste jaren sterk gegroeid. Maar een dergelijke aanval was door deze groep nog niet eerder vertoond.

De aanval werd deels vastgelegd op video: