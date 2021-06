Mogelijk nog andere betrokkene bij doden Andy de Heus

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdagmiddag op voorhand besloten om de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van de moord op Andy de Heus uit te stellen. Er zijn aanwijzingen dat er naast de 53-jarige Ronnie S. een andere persoon betrokken is geweest bij de zaak, aldus het gerechtshof in Den Bosch.

Zeventien jaar

Het Openbaar Ministerie had om uitstel gevraagd omdat nader onderzoek zal worden gedaan in de zaak van de moord of doodslag op Andy de Heus, op 18 december 2012 in Stevensweert. Het slachtoffer werd pas in februari gevonden.

Op 25 juni vorig jaar is S. door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien jaar voor onder meer doodslag. Het OM had een levenslange gevangenisstraf geëist voor moord en ging in hoger beroep.

Enkele verdachten

S. zegt dat hij in een vakantiewoning ruzie kreeg met De Heus over een wietplantage die in het huisje was, en een waas voor ogen kreeg. Wat is precies is gebeurd zegt hij zich niet meer te herinneren. De rechtbank vond indertijd dat er geen bewijs was dat dat er anderen bij betrokken waren.

Nu heeft justitie kennelijk aanwijzingen dat er op zijn minst één ander bij de zaak betrokken was, wie is nog onbekend. Hicham Z. was ervan verdacht dat hij hielp met het verbergen van het lichaam van De Heus. Voldoende bewijs om hem voor de rechter te brengen was er niet. Er waren eerder nog enkele verdachten in beeld.