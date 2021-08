Mogelijk verkeerde man ontvoerd in Cruquius, 15.000 euro voor gouden tip

Connect on Linked in

Het Team Grootschalige Opsporing van de politie vermoedt dat de 56-jarige Hoofddorper die donderdag in Cruquius is ontvoerd, niet het beoogde doelwit is. De daders zouden zich mogelijk vergist hebben in de man die ze hebben ontvoerd. Uit rechercheonderzoek zou tot nu toe op geen enkele wijze blijken dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele milieu.

Zes verdachten

De zes verdachten die later op de avond voor de ontvoering in Gouda zijn aangehouden, zitten nog vast. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam van 22, 22 en 30, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder bekend woonadres.

Spoorloos

Het TGO denkt dat er nog meer verdachten betrokken zijn bij de ontvoering. De ontvoerde man is nog spoorloos. Het Openbaar Ministerie looft een bedrag van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Donderdag 5 augustus rond 18.00 werd op de Spaarneweg in Cruquius een man in een rode Mercedes Vito getrokken. De auto reed weg in de richting van de N201.