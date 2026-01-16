‘Mogelijke liquidatiepoging van gedetineerde op verlof bij gevangenis Alphen aan den Rijn’

(Beeld: Media-TV)

De politie is in groten getale aanwezig op de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn. Op de parkeerplaats bij de gevangenis is de achterruit van een Opel Corsa verbrijzeld. Er zouden zeker tien kogelhulzen zijn aangetroffen.

Deken

Bij de toegangspoort stond een man met een deken om zich gewikkeld die even later door een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het gaat zeer waarschijnlijk om de man die gewond is geraakt.

Personeel van de PI mocht een tijdje het terrein niet op. Door de dienstwissel stond er veel personeel voor de poort. De politie heeft een deel voor de PI afgezet en doet sporenonderzoek met onder meer speurhonden. Een politiehelikopter heeft lange tijd boven het gebied gevlogen.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook over het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend.