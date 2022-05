Tot negen jaar cel in de martelcontainer-zaak

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft in de zaak van de zogenoemde martelcontainers in Wouwse Plantage tien van de elf verdachten veroordeeld. Zij kregen gevangenisstraffen opgelegd van 1 tot 9 jaar. Roger “Piet Costa” P. (50) kreeg 33 maanden cel als leider. Dat is de maximaal mogelijke straf omdat hij al in een parallel lopende drugszaak tot vijftien jaar is veroordeeld.



Particuliere gevangenis

De politie viel in juni 2020 twee loodsen binnen in Rotterdam en in het Brabantse Wouwse Plantage. In Rotterdam werden onder meer voertuigen, wapens en politie-uniformen aangetroffen. De loods in Wouwse Plantage was ingericht als particuliere gevangenis met meerdere containers die waren omgebouwd tot geluidsdichte cellen en een container die was ingericht om mensen te martelen, met een oude behandelstoel van een tandarts. Ook lagen er tangen en andere gereedschappen voor dat doel.

Pgp-berichten

De politie kwam de zaak onder andere op het spoor door de hack van een EncroChat-server, die werd gebruikt voor onderling berichtenverkeer tussen de personen die bij de loodsen betrokken waren. Toen duidelijk was waar de containers zich bevonden, plaatste de politie camera’s in en rond de beide loodsen. In de maanden daarna werden op die manier opnames gemaakt van alle werkzaamheden en overige activiteiten. Op basis van die opnames en de PGP-berichten werden uiteindelijk elf personen aangehouden. De zaak van Robin van O. werd tijdens de inhoudelijke behandeling gestaakt omdat hij terminaal ziek is en niet meer in staat was naar de rechtbank te komen. Van O. blijft overigens bestrijden dat hij schuilging onder het alias Slempo. In de vonnissen van de andere verdachten onderstreept de rechtbank er na onderzoek van het dossier toch vanuit te gaan dat de apps van Slempo van Van O. zijn geweest.

‘Schokkende plannen’

Tien verdachten hebben volgens de rechtbank een bijdrage geleverd aan het plan om criminele tegenstanders, of hun familie, van hun vrijheid te beroven, te gijzelen, af te persen en daarbij zo nodig (zwaar) te mishandelen en te doden. De politie gaat ervan uit dat de groep een conflict had met de voortvluchtige Alireza D. over drugsgeld. De rechtbank spreekt van ‘schokkende plannen’.

De rechtbank oordeelt dat bij de EncroChat-hack geen sprake is geweest van algemene en ongedifferentieerde dataverzameling. Ook heeft het gebruik van de EncroChat-data in Nederland rechtmatig plaatsgevonden.

Hoofdverdachte

De rechtbank noemt Piet Costa de aanstichter en absolute leider van de criminele organisatie. Uit het onderschepte berichtenverkeer blijkt volgens de rechtbank dat de gehele operatie voortvloeide uit zijn wens zich te wreken op tegenstanders in het criminele milieu. Daarbij werd zijn wens om hen te martelen expliciet uitgesproken. Voor zijn rol zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar op zijn plaats zijn. Maar omdat hij recent in een andere zaak al is veroordeeld tot 15 jaar cel, legt de rechtbank hem in deze zaak de maximaal mogelijke straf op van 33 maanden onvoorwaardelijk (zie vonnis).

Rechterhand

Zijn 40-jarige rechterhand M. B. krijgt 8 jaar gevangenisstraf. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de beoogde slachtoffers. De 34-jarige medeverdachte C. Z. die belast was met het opsporen van de slachtoffers, krijgt eveneens 8 jaar. De 44-jarige W. H. die leiding gaf aan de groep die zou zorgen voor de daadwerkelijke vrijheidsbeneming van beoogde slachtoffers krijgt voor zijn rol een gevangenisstraf van 9 jaar opgelegd. De 46-jarige D. van D. die onder meer de werkzaamheden in de loodsen aanstuurde krijgt eveneens 9 jaar gevangenisstraf (zie vonnis).

Anderen krijgen straffen van één tot vier jaar cel. Een 38-jarige man wordt vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs, hoewel het bewijsmateriaal bij de rechtbank veel vragen over zijn rol oproept.

Het Openbaar Ministerie was in de zaak tot een maximale strafeis gekomen van 12 jaar cel.