Hoofdverdachte martelcontainers: ‘Alles geïsoleerd, ze mogen schreeuwen’

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam nieuwe berichten naar voren gebracht van verdachten in de zaak van de Brabantse martelcontainers. Volgens justitie blijkt hiermee overduidelijk dat het doel van de verdachten was om rivalen te ontvoeren en te martelen.

In onderschepte berichten is te lezen over een “kniptang voor vingers en tenen”, een “tangset voor nagels” en een “speciekuip voor waterboarden”. In een ander bericht staat: ‘We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken’.

Isolatiemateriaal

Justitie verdenkt tien verdachten van de voorbereiding op vrijheidsberoving en afpersing. Zowel Robin van O. als Roger “Piet Costa” P. zouden een leidinggevende rol hebben gehad bij het opzetten en het inrichten van de martelcontainers. Op camerabeelden is volgens het OM te zien dat medeverdachten de beoogde cellen inrichten met onder andere isolatiemateriaal.

Baarstoel

Een van de medeverdachten is Peter van O., de vader van Robin van O. Volgens zijn advocaat was zijn cliënt ‘niet meer dan een eenvoudige klusser die dacht dat hij bezig was met het inrichten van wiethokken’. Naast de al eerder gevonden behandelstoelen (waaronder een tandartsstoel) die voorzien waren van handboeien en kettingen, zijn ook onderdelen van een zogenoemde baarstoel gevonden. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Plek voor man of tien’

Volgens het OM zou “Piet Costa” via EncroChat onder het alias Luxury Balloon aan de in mei geliquideerde Ibrahim Azaim hebben geschreven: ‘Plek voor een man of tien. Schone loods, alles komt geïsoleerd, ze mogen schreeuwen.’ Na deze moord op zijn kompaan Azaim zou “Piet Costa” in een chatbericht hebben geschreven: ‘Ik ben normaal niet zo van deze afdeling, maar nu zijn er een paar… ik hoop dat ik ze kan martelen.’

Ook hoofdverdachte Robin van O. zou over de plannen hebben geschreven:

‘Maat, ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen. Hoelang willen ze verstoppen? Als de bussen (arrestatiebussen om rivalen te ontvoeren, red.) er zijn, gaan we beginnen. Geen genade.’

Promofilmpje

Van O. zorgde vrijdag in de Amsterdamse rechtszaal voor een verrassing door een soort promovideo van enkele minuten te laten zien met beelden uit zijn eigen jeugd en aan elkaar geplakte tv-fragmenten over zijn persoon. De video was een tegenreactie op wat hij bestempeld als karaktermoord door de media. In het zeer opmerkelijke filmpje is Van O. als baby in een box te zien en worden zijn talenten onderschreven: van een podiumplaats tijdens zwemmen tot het opzetten van sportschool EliteFit in 2015.

‘Droom werd nachtmerrie’

In de video wordt gesproken van ‘een droom, die een nachtmerrie werd’, doelend op de aanslagen op de sportschool in 2017 na een vermoedelijk conflict met Ridouan Taghi. Die zou leden van motorclub Caloh Wagoh een liquidatieopdracht hebben gegeven om Van O. uit de weg te ruimen.

Hoewel het OM vrijdag bekendmaakte dat er van Van O. dna is aangetroffen in de martelloods in de Wouwse Plantage, zweeg de hoofdverdachte over de verdenking tegen zijn persoon.

Woensdag werd bekend dat de politie denkt dat verdachten in het onderzoek naar Roger “Piet Costa” P. mee konden lezen in bepaalde politiesystemen.