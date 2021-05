“Monster van de Ardennen” is dood

Connect on Linked in

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is op 79-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Parijs. Hij was in 2008 tot levenslang veroordeeld voor de moord op verschillende jonge vrouwen en meisjes in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Fourniret pleegde de meeste moorden samen met zijn vrouw Monique Olivier.

Michel Fourniret wordt in de jaren tachtig in Frankrijk al veroordeeld voor verschillende misdrijven, waaronder de verkrachting van een minderjarig meisje. Toch komt hij snel weer op vrije voeten.

België

In 1992 verhuist hij samen met zijn vijfjarige zoontje en vrouw naar de Belgische Ardennen. Buren en vrienden omschrijven Fourniret, die op een school werkt, dan als een vriendelijke, sociale en intelligente man. Dat beeld blijkt niet te kloppen als hij in 2004 in België wordt opgepakt voor een poging de dertienjarige Marie Asunción te ontvoeren. Het meisje wist te ontsnappen en werd op haar vlucht geholpen door een automobilist. Ze zagen Fourniret in een auto naar haar zoeken, noteerden het kenteken en meldden zich bij de Belgische politie.

Als Fourniret is opgepakt verklaart Monique Olivier dat haar man talloze jonge vrouwen en meisjes heeft verkracht en vermoord. Olivier is geschrokken door de zware straf die Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux, heeft gekregen voor haar rol bij de moorden en verkrachtingen van Belgisch’ meest beruchte seriemoordenaar. Geconfronteerd met de verklaringen van zijn vrouw bekende Fourniret zeven moorden, allemaal in Frankrijk gepleegd. Daarna staat hij bekend als “Het monster van de Ardennen”. In 2006 worden Fourniret en zijn vrouw door de Belgische autoriteiten uitgeleverd aan Frankrijk. Ze krijgen beiden levenslang.

Gebrekkige communicatie

Dat Fourniret en Olivier zo lang ongestraft hun gang konden gaan met het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van meisjes had alles te maken met het feit dat de Franse politie en justitie langs elkaar heen werkten en de gebrekkige communicatie tussen de Belgische en Franse autoriteiten.

Nog eens drie moorden

In 2018 bekent de Fransman nog eens twee moorden die hij in Auxerre heeft gepleegd. In de zomer van 1988 had hij de achttienjarige Marie-Angèle Domèce om het leven gebracht en in mei 1990 de twintigjarige Britse studente Joanna Parrish (foto). In 2020 bekent hij ook de moord op Estelle Mouzin. Fourniret werd daarvan al langer verdacht, maar kon lange tijd de dans ontspringen, omdat zijn vrouw een vals alibi had gegeven.

Tanja Groen

Fourniret zocht zijn slachtoffers vaak ver weg van zijn woonplaats. Toen hij werd opgepakt in de Belgische Ardennen had hij ook een gedetailleerde kaart van Nederland in zijn bestelauto liggen. Franse journalisten brachten Fourniret daarom ook in verband met de verdwijning van Tanja Groen en bezochten haar ouders in Schagen. Het is niet bekend of de Belgische of Franse justitie de seriemoordenaar heeft ondervraagd over de verdwijning van Tanja.