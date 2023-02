Moordenaar Andy de Heus krijgt ook in hoger beroep 17 jaar cel

Connect on Linked in

De moordenaar van de in 2012 om het leven gebrachte Andy de Heus, heeft ook in hoger beroep 17 jaar gevangenisstraf gekregen van het gerechtshof in Den Bosch. ‘Hij heeft geprobeerd de schuld op anderen af te schuiven.’

Foto: de om het leven gebrachte Andy de Heus.

Doodgeschoten

Hoofdverdachte Ronnie de M. (55) bekende in 2019 dat hij het slachtoffer op 18 december 2012 had doodgeschoten in een vakantiewoning in Stevensweert. Zijn lichaam werd pas in februari 2016, na een anonieme tip, teruggevonden in een visvijver bij het vakantiepark.

De M. bekende dat hij Andy de Heus, een 30-jarige marktkoopman, had neergeschoten, ingepakt, en begraven. De man uit Sittard schoot zijn slachtoffer twee keer in het hoofd, twee keer in de borst en een keer in het linkerbeen.

Fatsoenlijk

De twee hadden in het vakantiehuisje een hennepplantage, waarover ze volgens de dader een uit de hand gelopen ruzie kregen. Eerder zei De M. voor de rechtbank, noteert zender L1: ‘Ik deed het in mijn broek van angst. Wat moest ik doen? Ik ken zijn ouders heel goed… dit conflict had ik fatsoenlijk willen oplossen.’

Nabestaanden van De Heus: ‘Jij, die bij ons over de vloer kwam, die de 30ste verjaardag van Andy met ons mee vierde, hebt ons leven verwoest’, zei de verloofde van het slachtoffer in de rechtszaal. Ook de zus van De Heus nam het woord. ‘Je vermoordde hem niet alleen, maar je liet ons jaren in onzekerheid.’

Doodslag

Het OM vond dat er sprake was van moord: de man zou het slachtoffer met voorbedachten rade naar de vakantiewoning hebben gelokt, zoals een getuige zei. Er zou volgens het OM bovendien, al voordat de dodelijke schoten zijn gevallen, folie op de grond in de hal hebben gelegen. Ze eiste in het hoger beroep 26 jaar cel voor Ronnie de M. Voor de rechtbank vroeg ze eerder om levenslang. Toen werd De M. ook al tot 17 jaar gevangenis veroordeeld.

Het hof vindt dat uit de verklaring van de getuige duidelijk blijkt dat de man het slachtoffer naar de vakantiewoning heeft gelokt, maar niet is bekend met welke reden: ‘Er is verder onvoldoende bewijs dat de folie al uitgerold in de hal van de vakantiewoning lag voordat de schoten waren gevallen. Daarom is niet voldoende komen vast te staan dat er sprake was van voorbedachte raad.’

‘De man heeft zich na de schietpartij niet gemeld bij de politie om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daad, integendeel. Na zijn aanhouding heeft hij niet alleen tegen de politie, maar ook tegen familieleden van het slachtoffer gelogen en geprobeerd de schuld op anderen af te schuiven. Het hof vindt een langdurige gevangenisstraf dan ook op zijn plaats en legt de man 17 jaar cel op.’

Hij moet daarnaast een schadevergoeding van ruim 28.000 euro betalen.