Justitie eist in hoger beroep 26 jaar voor moord op Andy de Heus

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 26 jaar cel tegen Ronnie S. (55) voor moord op Andy de Heus, in december 2012 in Stevensweert. De rechtbank in Roermond legde hem eerder 17 jaar cel op voor doodslag, na een eis van levenslang. Justitie eist nu opnieuw straf voor moord. Tegelijk zijn er in hoger beroep sterke aanwijzingen opgekomen dat als S. de moordenaar was hij niet alleen handelde.

Plantage

Andy de Heus (30) werd op 18 december 2012 doodgeschoten in een huisje op een vakantiepark in Stevensweert. Pas in 2016 is zijn lichaam gevonden, niet ver daar vandaan. In 2018 is Ronnie S. aangehouden. Justitie denkt dat de twee ruzie hadden over een ons cocaïne en over een kleine wietplantage op het park die van hun beiden was. S. heeft verklaard dat hij op zeker moment bang voor De Heus was en twee keer schoot en later nog drie keer, omdat hij dacht dat De Heus naar een wapen tastte.

Het Openbaar Ministerie denkt dat S. De Heus met voorbedachten rade naar de vakantiewoning heeft gelokt om hem te vermoorden. Dat denkt ook de familie van De Heus. S. heeft bekend het lichaam te hebben weggemaakt.

Vrouw

Begin vorig jaar werden bij de aanvang van het hoger beroep twee nieuwe verdachten aangehouden, een vrouw en haar zoon. Het gerechtshof stelde de behandeling uit. De vrouw was al in 2016 ook al kort vastgezet omdat ze kort voor de dood van de De Heus met een telefoon, die ze op de avond van de moord had gekocht, nog contact met Andy had gehad.

In 2021 werd duidelijk dat de recherche nog andere verdachten in beeld had, onder wie Hicham Z.. Ook Z. had contacten met S. en De Heus. Z. zou jarenlang zakenpartner van S. zijn geweest. Op de dag van de moord hadden de twee telefonisch contact en waren ze volgens locatiegegevens dicht bij elkaar in de buurt. Er zijn daarnaast nog andere namen gevallen.

Geen levenslang

Al met al vindt justitie dat op dit moment het bewijs tegen alle andere verdachten tekort schiet. De eis van levenslang is in het hoger beroep komen te vervallen. Er was volgens de advocaat-generaal wel sprake van moord en 28 jaar zou op zijn plaats zijn. Hij vermeldde dat er stevig is gezocht naar bewijs voor mededaders en dat dit de zaak heeft vertraagd. Om die reden vroeg hij twee jaar minder op te leggen, waarmee de eis op 26 jaar komt.