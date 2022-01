‘Moordenaar broer kroongetuige gaf lezingen in gevangenis Zaanstad’

Connect on Linked in

Shurandy S. (43), de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B., heeft vorig jaar lezingen gegeven aan medegedetineerden in Justitieel Complex Zaanstad. Dat schrijft NH Nieuws. In het kader van ‘bewustwording’ sprak hij onder anderen met gevangenen uit de Top600, een lijst van jonge criminele veelplegers uit de regio Amsterdam. Het project is direct stopgezet toen Peter R. de Vries werd vermoord, ‘wegens mogelijke onrust’.

Onderdeel re-integratie

Uit interne documenten die in handen zijn van NH Nieuws en het AD staat dat de in 2019 tot 28 jaar cel veroordeelde S. deze lezingen gaf als onderdeel van zijn re-integratie. Hij zou mogelijk na verloop van tijd ‘trainer’ kunnen worden. Het idee was om de lezingen uiteindelijk voort te zetten op meer afdelingen binnen de gevangenis.

Na de moord op Peter R. de Vries in juli 2021 werden de lezingen ‘vanwege de gevoeligheid’ stopgezet.

Reactie DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat niet in op vragen van NH Nieuws en het AD over de lezingen van Shurandy S. ‘Wij kunnen geen informatie verstrekken over individuele gedetineerden in verband met privacy.’ Een woordvoerder laat weten dat ‘afhankelijk van het getoonde gedrag tijdens de detentieperiode en de capaciteiten die iemand heeft per gedetineerde wordt bekeken welke re-integratieactiviteiten realistisch, nuttig en passend zijn’.

Volgens de DJI is er sprake van toezicht op lezingen. ‘Dit is altijd maatwerk en gericht op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij. Dergelijke activiteiten vinden onder scherp toezicht van personeel plaats en worden voortdurend getoetst en geëvalueerd, waarbij ook maatschappelijke belangen worden meegewogen.’

28 jaar cel

Shurandy S. werd in december 2019 in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel voor het doodschieten van Redouan B. (41), de broer van kroongetuige Nabil B. S. bekende dat hij Redouan B. op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord doodschoot, maar hij zei niet te weten wie het slachtoffer was.