Moordenaar Mike Duif krijgt 16 jaar gevangenisstraf

De rechtbank in Arnhem heeft een 55-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor de moord op Mike Duif, in 1996. De politie loste de zaak na zoveel jaren op, door undercoveragenten in contact met de verdachte te laten komen.

Kogels

Mike Duif kwam in februari 1996 om het leven in zijn eigen woning in Amersfoort. Hij was doodgeschoten met meerdere kogels door zijn hoofd en lichaam. Een huisgenoot vond hem ’s avonds.

De veroordeelde man uit Amersfoort was in 1996 ook al verdachte. De officier van justitie vond destijds dat er onvoldoende bewijs lag tegen de man. Daardoor vervolgde het OM hem toen niet verder voor de moord dan wel doodslag, maar alleen voor heling van gestolen computeronderdelen.

Volgens de advocaat van de man kon de officier van justitie de man nu niet opnieuw vervolgen. De rechtbank gaat hier niet in mee. Zij oordeelt dat het nieuwe opsporingsonderzoek tegen de man in 2020 op rechtmatige wijze is gestart en dat het OM de man kon vervolgen voor de moord.

Undercover

Tijdens het heropende opsporingsonderzoek maakte de politie in 2021 en 2022 6 maanden lang gebruik van een undercovertraject. De man legde tegenover meerdere undercoveragenten bekennende verklaringen af over zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

De rechtbank oordeelt nu dat de inzet van dit zogenaamde WOD-traject (Werken Onder Dekmantel) rechtmatig is geweest. ‘Er was voldoende grond om deze methode in te zetten, omdat sprake was van een ernstig misdrijf en andere opsporingsmethoden waren uitgeput. Dat er ongeoorloofde druk op de man zou zijn uitgeoefend, blijkt nergens uit. Ook blijkt niet dat hij is gaan verklaren, omdat hem – positieve of negatieve – consequenties in het vooruitzicht waren gesteld als hij wel of geen opheldering zou geven over de zaak.’

De door de man afgelegde verklaringen kunnen volgens de rechtbank voor het bewijs worden gebruikt. Veel details uit de verklaringen van de man vinden steun in andere bewijsmiddelen. Om die reden vindt de rechtbank de verklaringen betrouwbaar.

Undercoveragenten verleidden de verdachte ertoe verschillende klusjes voor hen uit te oefenen, waarbij ze steeds meer informatie uit hem wisten te krijgen, omdat hij zich in het soort werk herkende. Uiteindelijk verklaarde hij uitgebreid over de moord op Duif, waarover hij onterecht aangaf dat hij hiervoor al had vastgezeten.

Hij verklaarde Duif door zijn hoofd te hebben geschoten, terwijl hij in zijn eigen huis op zijn knieën was gedwongen. Dat gebeurde na een ruzie over gestolen printer-apparatuur, waar beiden zich schuldig aan hadden gemaakt. Duif zou hierover te veel hebben verteld in een coffeeshop, waarbij hij ook liet zien hoeveel geld hij had.

Koelbloedig

De rechtbank vindt bewezen dat de man het slachtoffer in zijn eigen huis op koelbloedige wijze om het leven heeft gebracht door hem met meerdere kogels van dichtbij door zijn hoofd te schieten. Omdat niet kan worden vastgesteld dat sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer om het leven te brengen, spreekt de rechtbank de man vrij van moord.

De rechtbank gaat wel uit van gekwalificeerde doodslag, omdat de man het slachtoffer doodde om de diefstal van een groot geldbedrag uit de woning mogelijk te maken, en te verhullen dat hij achter de diefstal zat.

De rechtbank ging niet mee in het verweer van de advocaat van de verdachte, dat hij niet nogmaals vervolgd mocht worden. De rechtbank vond het feit dat de verdachte destijds vastzat en was vervolgd niet gelden voor de moord, omdat hij toen alleen voor heling werd aangeklaagd.

De rechtbank in Arnhem: ‘De man heeft een jonge man – die nog een heel leven voor zich had – beroofd van het leven. Daarmee ontnam de man het slachtoffer het meest kostbare dat een mens bezit. Door het slachtoffer om het leven te brengen bracht de man aan zijn nabestaanden, vrienden en bekenden onbeschrijfelijk veel en onherstelbaar leed toe. Zij leefden ruim 27 jaar in onzekerheid over de vraag wie verantwoordelijk was voor de dood van Mike.

Misdaad

Bij de zware misdaad past volgens de rechtbank een lange gevangenisstraf. De rechtbank legt daarom de straf van 16 jaar op. De eis van de officier van justitie was 18 jaar. De man moet een schadevergoeding van in totaal 54 duizend euro betalen aan de moeder en zus van het slachtoffer.

