Moordenaar Remsley Eisden was kleine man met capuchon

De man die in de nacht van (afgelopen) zaterdag op zondag in Dordrecht met een automatisch wapen Remsley Eisden liquideerde was een kleine man met een capuchon over het hoofd. De politie liet in Opsporing Verzocht dinsdagavond een geluidsfragment van de schietpartij horen. De 36-jarige Eisden zat in een geparkeerde auto op de Van den Tempelstraat in Dordrecht. Hij overleed ter plekke.

Vader

Eisden, vader van twee kinderen, had kort ervoor iets verderop een café bezocht in winkelcentrum Crabbehof. Toen hij onder vuur werd genomen was het ongeveer 00.30. Eisden overleed in een donkergekleurde Toyota Yaris.

De schutter is gezien door getuigen. Het was een man van circa 1.70 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg zwarte kleding en had een capuchon over het hoofd.

Steegje

Een getuige heeft gezien dat hij na het schieten in de Van den Tempelstraat het eerste steegje insloeg in de richting van de Savornin Lohmanweg. De politie is aan het zoeken naar getuigen en camerabeelden.