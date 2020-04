‘Moordwapen Hengelose Kerstnacht-moord gevonden’

Connect on Linked in

Het mes waarmee in de nacht van 25 december vorig jaar de 27-jarige Chantal de Vries is doodgestoken, is waarschijnlijk terecht. RTV Oost meldt dat het Openbaar Ministerie in Almelo dit heeft laten weten. Het mes is gevonden in een vijver vlakbij de plaats delict.

Op het mes zouden dna-sporen van zowel het slachtoffer als de verdachte zijn aangetroffen.

Chantal de Vries werd afgelopen Kerstnacht met zeven messteken in hals en borst doodgestoken in een straat in het centrum van Hengelo. Ze kwam van haar werk in een grand-café. Kort na de moord is een 27-jarige verdachte man uit Hengelo aangehouden. Toen had hij alleen een T-shirt aan. De politie denkt dat hij een rode trui heeft gedragen, maar die is nooit gevonden.

Er is een getuige die zou hebben gezien dat een man op het slachtoffer lag dat haar broek naar beneden had. De man is zeven minuten later na die waarneming aangehouden, aldus het OM. De getuige zou ook ernstig zijn mishandeld door de verdachte.

De verdachte zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.