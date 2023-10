Moszkowicz vermoedde te worden afgeluisterd

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die in België van vrijdagmiddag 29 september tot de volgende dag in een Belgische cel heeft doorgebracht, zegt dat zijn gesprekken met zijn cliënt Flor B. (foto) tijdens een bezoek aan de gevangenis zijn afgeluisterd. Mogelijk zijn daarover conclusies getrokken op grond waarvan hij als verdachte van lidmaatschap van de criminele organisatie van B. werd gearresteerd. Hij zegt aan Crimesite dat het in België gemakkelijker dan in Nederland mogelijk is om een advocaat als verdachte aan te merken.

‘Vagere delictsomschrijving’

Er zijn in België vele advocaten verdachte geweest in zaken over georganiseerde criminaliteit, hetgeen lang niet altijd tot een berechting. Wat nu precies de verdenking tegen Moszkowicz is weet hij niet. Moszkowicz tegen Crimesite: ‘In België is er een veel vagere delictsomschrijving als het gaat om lidmaatschap van een criminele organisatie. In feite kan ieder contact met een crimineel tot die verdenking leiden.’

Afgeluisterd

In de periode dat B. vast zat in België na te zijn uitgeleverd uit Zwitserland bezocht Moszkowicz hem regelmatig. Bij hem en B. ontstond het vermoeden dat ze werden afgeluisterd. Dat is in principe verboden omdat advocaten en hun cliënten vertrouwelijk moeten kunnen overleggen. Moszkowicz: ‘We zijn toen een plan gaan uitwerken over hoe we konden vaststellen of we al dan niet werden afgeluisterd. We gaven dat plan ook een naam, die ik hier nu niet zal noemen, en we verwezen daarnaar als een “project”. De vragen die ze mij in verhoor stelden gingen vooral dat project. Toen ik dat eenmaal goed had uitgelegd kantelde de sfeer en werd ik ook weer op vrije voeten gesteld.’

Helikopterview

Moszkowicz adviseert Flor B. als Nederlandse advocaat van B. ook in Belgische zaken omdat hij zich heeft gespecialiseerd in verweren tegen bewijs met EncroChat en Sky ECC. ‘Ik heb bovendien een helikopterview over meerdere zaken waarin B. naar voren komt, ook in Nederland.’ Om die redenen zegt hij B. in België herhaaldelijk te hebben bezocht.