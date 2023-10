Advocaat Moszkowicz verdachte in Belgisch drugsonderzoek

Connect on Linked in

De Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz is op 29 september gearresteerd in het huis van bewaring in Beveren (België) toen hij daar zijn cliënt Flor B. (37) bezocht. Hij is na verhoor en voorgeleiding aan de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. Moszkowicz wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Bolle Jos

De Belgische krant De Standaard schreef het bericht op basis van bronnen, en kreeg bevestiging van het Openbaar Ministerie in België.

De onderzoeksrechter heeft Moszkowicz vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag onder meer geen contact onderhouden met Belgische advocaten die een rol spelen in het onderzoek rond zijn cliënt Flor B.. B. werd vorig jaar uitgeleverd door Zwitserland. Hij is in meerdere landen verdacht van grootschalige cocaïnehandel, onder meer samen met zijn vriend “Bolle Jos” Leijdekkers, die voortvluchtig is voor de Nederlandse justitie.

B.’s Belgische advocaat is Hans Rieder en in Nederland is dat Yehudi Moszkowicz. Moszkowicz is ook advocaat van verdachten in Nederlandse onderzoeken die in relatie staan met het onderzoek naar Flor B..

Geen contact

Moszkowicz mag ook geen contact hebben met verdachten in de kring van B.. Het Belgische parket verdenkt Moszkowicz ervan aan B. diensten te hebben verleend die verder gingen dan een normale advocaat-cliëntrelatie. Waar precies op wordt gedoeld is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om delen van informatie.

Vivian L. P.

Flor B. komt uit Lommel (B) en kwam veel in Eindhoven. In het onderzoek naar B. in België valt volgens verschillende bronnen ook de naam van Vivian L. P., die recent in Eindhoven werd opgepakt. Hij zou volgens de politie in relatie staan met Flor B. Bronnen zeggen aan Crimesite dat L. P. een beveiligingsbedrijfje had en geregeld optrad als de chauffeur van B..

Flor B. wordt in België beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van de Lage Landen. Hij zit sinds oktober 2022 in de gevangenis van Beveren, nadat hij door Zwitserland aan België was uitgeleverd. Hij is verdachte in het grote onderzoek rond Kriva Rochem, een Antwerps bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontzilting van zeewater. Er zou minstens 3,2 ton cocaïne via dat bedrijf zijn ingevoerd.

Niet vervolgd

Moszkowicz ontkende donderdag aan de redactie van De Standaard, en ook aan Crimesite, dat hij in België opgepakt werd en in beschuldiging werd gesteld. Moszkowicz zegt dat hij zijn cliënten verdedigt en zijn werk heeft gedaan als advocaat.

In België zijn in het verleden advocaten door de onderzoeksrechter in staat van beschuldiging gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en dan vervolgens niet vervolgd voor de rechtbank.

In Nederland loopt er bij de rechtbank een zaak tegen (ex) advocaat Inez Weski die verdachte is van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.