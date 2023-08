‘Motorclub-kopstuk overgeplaatst naar streng gevangenisregime’

Connect on Linked in

De leider van de motorclub Hardliners, Lysander de R. uit Haarlem, is donderdag vanuit zijn cel in Lelystad overgeplaatst naar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van een onbekende gevangenis elders in het land. Dat schrijft De Telegraaf op basis van anonieme bronnen.

‘Misdragingen’

Volgens de krant houdt de overplaatsing verband met ‘aanhoudende berichten van misdragingen door De R. in gevangenissen’. De Telegraaf heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk beschreven hoe De R. in de gevangenis personeel en medegedetineerden naar zijn hand zou zetten.

De R. verbleef in de gevangenis van Zaanstad en daarna in Lelystad. En voor zijn tijd in Zaanstad zat hij in Zwaag. De R. zit een straf uit van negen jaar uit voor geweldfeiten.

Hij zat in de laatste fase van zijn straf en had al op verlof gemogen, maar werd recent in zijn cel gearresteerd voor een nieuwe zaak. Vorige week ontstond door berichtgeving in De Telegraaf de indruk dat de voorlopige hechtenis van De L. zou worden opgeheven, maar de rechtbank liet weten dat hij in ieder geval nog tot het najaar van 2024 vast blijft zitten.

Sushi

Met name het verblijf van De R. in de penitentiaire in Zwaag heeft voor problemen gezorgd. Er waren berichten over intimidatie van personeel en medegedetineerden door De R.. Vorige week schreef verslaggever John van den Heuvel dat hij en anderen er als ‘god in Frankrijk leefden’. Zo lieten ze gedetineerden voor hen koken, aten ze aan een gedekte tafel, werden luxe-gerechten zoals sushi door bewaarders voor hen ingevoerd en dronken ze alcoholische dranken.

Met rust gelaten

Zaterdag schrijft de krant dat ook de directie van de inrichting werd beïnvloed door Lysander de R. en een medegedetineerde X. De krant citeert uit een brief van de directie in Zwaag aan medewerkers. De directie vindt het beter als De R. en zijn vriend zoveel met rust gelaten worden.

Wij hebben ervoor gekozen om ze bij elkaar te houden en de wens van ze in te willigen om samen op een afdeling te komen. Dit om verdere escalaties te voorkomen. We begrijpen vooral voor het personeel van de afdeling G dat dit heftig kan zijn, maar we zien er ook veel voordelen aan. Als deze 2 het naar zin hebben en krijgen wat ze willen dan kunnen ze ook voor ons de rust in het HvB en gevangenis behouden.

’Corrupt of gewoon bang’

Hoewel bewaarders zagen dat er alcohol werd gedronken greep niemand in en werden er geen urinetesten afgenomen.

De R. en zijn vriend hadden veel bewegingsvrijheid in de inrichting doordat ze in de gedetineerdencommissie zaten.

Een medewerker van de gevangenis zei tegen De Telegraaf niet te weten of Lysander de R. zoveel ruimte vanwege corruptie of dat zijn collega’s gewoon bang waren.

Met de bewegingsvrijheid van De R. is het nu wel afgelopen. Het regime op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) kan, als de directie dat nodig vindt, vrijwel net zo zwaar worden gemaakt als dat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.