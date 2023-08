Rechtbank: Hardliners-President Lysander de R. voorlopig niet vrij (UPDATE)

Connect on Linked in

De Haarlemse rechtbank heeft dinsdag in een persbericht een correctie gegeven op berichtgeving in De Telegraaf van maandag over de schorsing van de voorlopige hechtenis van Lysander de R., de leider van motorclub Hardliners. Volgens de rechtbank blijft De R. voorlopig gewoon gevangen en moet hij de 90 dagen van die geschorste hechtenis ook gewoon uitzitten. De Telegraaf maakte maandagmiddag melding van ‘verbijstering’ bij justitie over een schorsing van de voorlopige hechtenis van De R.. De rechtbank is het niet eens met de strekking van dat bericht.

Uitzitten

Hardliners-President Lysander de R. werd vorige maand in zijn cel gearresteerd op verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie die geweldfeiten pleegt. De raadkamer van de rechtbank in Haarlem schorste De R. inderdaad op 2 augustus uit zijn voorlopige hechtenis. Maar, de raadkamer van de rechtbank bepaalde tevens dat die voorlopige hechtenis weliswaar is geschorst, maar wel blijft staan, en wel voor de duur van 90 dagen.

De rechtbank schorste de hechtenis alleen omdat R. nu eerst het restant gaat uitzitten van de straf die hij in 2018 kreeg opgelegd. Dit duurt tot in het voorjaar van 2024. Direct na het uitzitten van deze gevangenisstraf herleeft de vorige week opgelegde voorlopige hechtenis voor 90 dagen, gevolgd door een pro forma-zitting. De R. zit dus zeker tot het einde van de zomer 2024 in detentie.

Gevangenis

Het besluit van de raadkamer om De R. niet langer in voorarrest te houden heeft wel tot gevolg dat de voorman van Hardliners niet langer in een huis van bewaring wordt vastgehouden. Hij zal teruggaan naar een gevangenis. In een gevangenis leven gedetineerden meestal in een prettiger regime.

Vanaf het voorjaar 2024 gaat De R. weer voor 90 dagen terug naar een huis van bewaring. Daarna besluit de rechtbank in een openbare zitting of hij nog langer gevangen moet blijven voor de zaak waarvoor hij vorige maand werd aangehouden.

Politie en Openbaar Ministerie maken zich – volgens de De Telegraaf – zorgen over wat er gebeurt als De R. na zijn huidige straf vrijkomt.

Verlof

Oud Hells Angels-kopstuk De R. zou vorige maand al in aanmerking komen om met een enkelband om met verlof kunnen. Dat is niet gebeurd, schrijft De Telegraaf: ‘Het OM is wel bezorgd, omdat De R. er juist van wordt verdacht tijdens zijn straf van negen jaar vanuit de gevangenis nieuwe misdrijven te hebben gepleegd.’

Lysander De R. zou in het justitieel complex in Zaanstad eerder gevangenispersoneel ernstig hebben bedreigd.