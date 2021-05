Na 17 jaar verdachte aangehouden in moordzaak Yvette Looijs

Connect on Linked in

Het Amsterdamse cold case team heeft 17 jaar na de dood van Yvette Looijs in het Bijlmerpark in 2003 een Amerikaanse verdachte in deze zaak aangehouden. Hij werd deze week door de VS uitgeleverd.

Joost van der Wegen

Het levenloze lichaam van Yvette Looijs wordt in 2003 gevonden in het riet in Amsterdam-Zuidoost. Foto: politie

Op het spoor

De verdachte is een 60-jarige Amerikaanse man die deze week door de Amerikaanse autoriteiten werd uitgeleverd en vrijdag voor de rechter-commissaris verscheen. De politie kwam de man in 2017 al op het spoor tijdens onderzoek in een andere zaak. Die leidde tot meer informatie over de dood van Yvette, waarna meer aanknopingspunten konden worden onderzocht.

Zwervend

De 42-jarige Yvette Looijs leidde in 2003 een zwervend bestaan in Amsterdam-Zuidoost en is was sinds een paar jaar verslaafd aan harddrugs. Ze heeft seks in ruil voor geld en ook in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 november prostitueert Yvette zich. Ze zou naar verluidt tien jaar eerder een geslachtsverandering hebben ondergaan.

Aan het begin van die nacht loopt ze op het Bijlmerplein rond, totdat ze wordt aangesproken door een man. Deze man is getipt dat Yvette wel seks tegen betaling wil. De twee lopen vervolgens richting het Ganzenhoefpad, verder de Bijlmer in.

Wat er zich daarna afspeelt is volgens de politie nog steeds onduidelijk, maar Yvette wordt de volgende dag dood in het Bijlmerpark gevonden door een jogger.

Achtergelaten

De politie vermoedt al snel dat de man met wie Yvette meeging om seks te hebben haar laatste klant was en haar dood tot gevolg had. In het onderzoek komt belangrijke informatie over de verdachte naar voren, die uit zijn eigen mond zou zijn opgetekend. Het zou om een Amerikaanse man gaan die Matthew heet en uit New York komt.

Opvallend is dat deze man andere mensen heeft verteld dat hij Yvette in het Bijlmerpark heeft geslagen en haar daar heeft achtergelaten. Dat hij ook verantwoordelijk is voor haar dood heeft de man niet met zoveel woorden gezegd, maar de politie verdenkt hem er wel van.

Naast een uitvoerige omschrijving is er ook beeldmateriaal van de man en de politie deelt die begin 2004 bij Opsporing Verzocht. Verschillende aanhoudingen volgen, maar ‘de Amerikaan’ die gezocht wordt, zit er helaas niet bij.

Frisse blik

Het onderzoek naar de dood van Yvette Looijs wordt na een paar jaar een zogenaamde coldcase en de rechercheurs van het Amsterdamse coldcase-team krijgen de zaak dus onder hun hoede. Maar belangrijke doorbraken blijven uit en lukt het niet om ‘de Amerikaan’ te identificeren.

Tot 2017. Het coldcase-team is op dat moment bezig met een andere zaak wanneer er in dat onderzoek opeens belangrijke informatie over de dood van Yvette naar voren komt. Deze informatie geeft het team nieuwe aanknopingspunten om erachter te komen wie ‘de Amerikaan’ zou kunnen zijn. Na verschillende sporen te hebben onderzocht, kan het cold case-team in 2020 een identiteit koppelen aan ‘de Amerikaan’.

Verdenking

De verdachte blijkt inderdaad uit de Verenigde Staten te komen en hij woont daar intussen ook weer. Het coldcase-team brengt de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderzoek en de verdenking tegen de man.

Formeel wordt vervolgens het verzoek gedaan om de verdachte aan te houden en aan Nederland uit te leveren. De verdachte is op woensdag 28 april 2021 in Nederland aangekomen en aangehouden. Vrijdag 30 april is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en daarna vastgezet.

In 2017 deed de politie onderzoek naar de verdwijning van Sabrina Oosterbeek in Amsterdam-Zuidoost. Sjonny W. werd verdacht van de verdwijning van het lichaam, maar W. kon alleen voor het doden van een andere prostituee worden veroordeeld. De zaken speelden zich rond het Bijlmerpark af.