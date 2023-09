Naar vrijheid klauterende gedetineerde weer vast (VIDEO)

Connect on Linked in

Een veroordeelde moordenaar die in de Verenigde Staten door een spectaculaire klauterpartij uit een gevangenis in de staat Pennsylvania wist te ontsnappen zit weer vast. De autoriteiten hadden een klopjacht gehouden op Danelo Cavalcante (34) omdat hij als gevaarlijk werd beschouwd.

Brazilië

De man was in augustus tot een levenslange straf veroordeeld voor moord op zijn ex-vriendin. Hij had haar in 2021 in haar huis doodgestoken in het bijzijn van haar kinderen. Cavalcante komt uit Brazilië, waar hij zou worden verdacht van een moord, in 2017.

Warmtecamera

Verschillende bewoners in de streek rond de gevangenis hadden inbraken of insluipingen gemeld. Waarschijnlijk heeft Cavalcante eten en kleren gestolen in huizen in de buurt.

Uiteindelijk kreeg de politie een melding van een alarm bij een woonhuis toen Cavalcante daar binnen probeerde te gaan. Hij kon met de inzet van een helikopter met warmtecamera worden opgespoord en zonder problemen worden aangehouden.