‘Nabil B. niet schuldig aan medeplegen moord’

De advocaten van kroongetuige Nabil B. (35) vinden dat hun cliënt niet schuldig is aan medeplegen moord. Het Openbaar Ministerie is daarvan uitgegaan bij het vaststellen van de deal met de kroongetuige, en kwam tot een eis van 10 jaar cel. Ook voor andere feiten waaraan hij volgens het Openbaar Ministerie schuldig was komt hem een lichter oordeel toe, stelden Onno de Jong en Peter Schouten in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Scekic

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar celstraf geëist tegen Nabil B., waarvan hij netto acht jaar zou moeten zitten. Het OM ging daarbij uit van medeplegen moord op Hakim Changachi en Ranko Scekic (foto), medeplegen poging moord op een man met de bijnaam “Abs” en voorbereiden van de moord op een zekere “Imo”.

Advocaat Onno de Jong betoogde dat Nabil B. heeft erkend dat hij heeft ‘geholpen’ bij de moord op Ranko Scekic (22 juni 2016) maar zonder dat hij precies wist wat er met zijn hulp zou gebeuren. Hij zegt ook contacten te hebben gehad met Mo en Said R. hierover. Hij heeft op een dag op de uitkijk gestaan bij het huis van Scekic en kreeg opdracht om een safe house regelen. Er was nauwe en bewuste samenwerking om uitvoering van de moord te ondersteunen, niet om die te plegen, aldus De Jong.

De Jong vindt echter dat B. alleen voor medeplichtigheid of voorbereidingshandelingen kan worden veroordeeld.

Changachi

De moord op Hakim Changachi (12 januari 2017) was een vergissing, de moordenaars stonde bij het verkeerde portiek, eigenlijk was “Imo” het doelwit.

Nabil B. heeft verklaard dat hij wist dat ‘ze Imo wilden pakken’ of ‘in een rolstoel moest’ en dat Ridouan Taghi daarvoor opdracht had gegeven. En hij zei ook dat hij later begreep dat Imo vermoord moest worden. Hij kreeg opdracht daar voorbereidingen voor te treffen en regelde een vluchtauto. Ook heeft hij “gespot” en foto’s gemaakt bij het huis van Imo.

Later bleek dat de auto is gebruikt bij het doodschieten van Changachi. De Jong concludeert dat Nabil alleen gestraft kan worden voor voorbereiden van de poging tot moord op Imo.

120.000

Nabil B. heeft ook verklaard dat hij verkenningen uitvoerde in de buurt van “Abs”. Hij nam foto’s en reed in de auto enkele keren achter hem aan. Hij zei ook van Saïd R. te hebben gehoord dat Ridouan Taghi van Abs nog 120.000 of 130.000 tegoed zou hebben. Er was al eens geprobeerd hem uit de weg te ruimen. Op 11 oktober 2016 kwam Abs in botsing met een andere auto. Hij verklaarde dat er een man hem onder vuur had willen nemen.Advocaat de Jong stelt dat het niet zeker is of er een moordpoging was. En verder blijkt uit het verhaal van B. dat Saïd R. ook wilde helpen de schuld aan Taghi te voldoen. In deze zaak is de verklaring van Nabil B. het enige bewijs tegen hem.

Het Openbaar Ministerie vindt B. schuldig aan medeplegen van poging moord. Maar De Jong vroeg de rechtbank om B. in deze zaak volledige vrijspraak te geven.

Volgens zijn advocaten was B. wel schuldig aan lidmaatschap van de criminele organisatie van Ridouan Tahghi en 16 andere Marengo-verdachten.

Ze vroegen de rechtbank om B. in oktober op vrije voeten te stellen als het vonnis in de zaak verwacht wordt.

