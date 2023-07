Nederlander (20) vast voor aanslag op woning in Antwerpen

Print This Post

Een 20-jarige Nederlander is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het beschieten van een woning aan de Zegepraalstraat in Borgerhout. Hij is op 6 juli overgeleverd aan België. Dat meldt het Antwerpse parket woensdag.

Kickbokser

In de nacht van 30 juni 2022 werd een pand in de Zegepraalstraat in het Antwerpse district Borgerhout verschillende keren beschoten. De beschieting vond plaats bij de ouderlijke woning van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik.

Camerabeelden

Op die woning waren eerder aanslagen gepleegd, waarna er een camera in de straat werd opgesteld. Op de beelden waren twee verdachten te zien die met een handvuurwapen op de woning schoten. Ze sloegen op de vlucht in een auto waarin een derde verdachte zat. Het verdere onderzoek leidde naar Nederland, waar de eigenaar van de vluchtauto eind april gearresteerd werd.

Overgeleverd

Op 6 juli 2023 is de 20-jarige Nederlander overgeleverd aan België. Later die dag plaatste de onderzoeksrechter hem onder aanhoudingsmandaat voor inbreuken op de wapenwet, vernieling en deelname aan een criminele organisatie.

De aanhouding van de Nederlander is vandaag door de raadkamer in Antwerpen bevestigd. De man zit voorlopig vast. Het gerechtelijke onderzoek naar de andere betrokkenen wordt voortgezet, aldus het parket.