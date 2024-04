Nederlander (72) opgepakt na vondst opslagplaatsen drugslabs in grensdorp

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft een 72-jarige Nederlander aangehouden, nadat woensdag op twee verschillende locaties in het grensdorp Baarle-Hertog grote hoeveelheden drugs en spullen voor één of meerdere drugslabs werden aangetroffen. Dat meldt het parket Antwerpen vrijdag.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) heeft bij huiszoekingen in een loods, een garage en een woning in Baarle-Hertog woensdag grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Tijdens de doorzoekingen werden ook allerlei benodigdheden voor een drugslab aangetroffen, zoals gebruikte ketels, koelbuizen, pre-precursoren en lege verpakkingen.

Huurder gearresteerd

De huurder, een 72-jarige man uit Baarle-Hertog, werd woensdag gearresteerd en verhoord door de politie. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden wegens ‘inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en/of psychotrope stoffen in vereniging.’

Ontmanteling

Het Clan Lab Response Unit (CRU) kwam ter plaatse voor onderzoek en de ontmanteling van de spullen. Het onderzoek wordt voortgezet door de FGP onder leiding van de onderzoeksrechter. De verdachte verschijnt later voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Poederlee

Of er mogelijk een verband is tussen de vondst en de drie mannen die woensdag dood werden aangetroffen in een drugslab in het Belgische Poederlee is nog onduidelijk. Het parket doet daar onderzoek naar.

Hoeveel drugs en om welke soort het gaat in Baarle-Hertog, meldt het Antwerpse parket niet.