‘Twee van de drie doden in Belgisch drugslab zijn Eindhovenaren’

Zeker twee van de drie mannen die woensdag dood werden aangetroffen in een drugslab in het Belgische Poederlee zijn Eindhovenaren. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Of de derde dode ook uit die stad komt, is nog onbekend.

Raadkamer

Een vierde slachtoffer die bij het drugslab is gereanimeerd is een 59-jarige man met Turkse roots die mogelijk uit Nederland komt. Hij is buiten levensgevaar en moet dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

De verdachte werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden op verdenking van de ‘aanmaak van psychotrope stoffen in vereniging met de dood tot gevolg’. De Turkse man zou volgens Vlaamse media de “drugskok” zijn geweest.

Speed

Het drugslab werd woensdag aangetroffen boven een pizzeria en een drankenhandel net buiten de dorpskern van het plaatsje Poederlee, vlakbij het Belgische Lille. Het vermoeden bestaat dat er in het drugslab amfetamine werd geproduceerd, waarbij giftige dampen zijn vrijgekomen. De ruimte waarin de doden vielen, was pas net verhuurd aan een Nederlander.

Onderzoek

In het gerechtelijk onderzoek zal nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek worden uitgevoerd, zo meldt het parket Antwerpen. De resultaten van deze onderzoeken zullen meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak van de drie slachtoffers.

Eerder dodelijk incident

Het is niet de eerste keer dat er Nederlanders overlijden in een Belgisch drugslab. Op 29 januari 2019 werden drie mannen dood aangetroffen in een drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel, op ongeveer 30 kilometer van Eindhoven. De slachtoffers waren 22, 23 en 25 jaar en kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Het drietal had tijdens hun verblijf koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden.