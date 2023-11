Nederlander ‘Bolle Jos’ Leijdekkers meest gezochte drugscrimineel van België

Connect on Linked in

In de top 25 van meest gezochte drugscriminelen van België, staat de Nederlander Jos Leijdekkers bovenaan. De Gazet van Antwerpen stelde een lijst samen, waarin ‘Bolle Jos’ op 1 staat.

Beeld: een door de politie in opdracht gemaakte tekening van de gezochte Jos Leijdekkers

Gezocht

De 32-jarige Jos Leijdekkers is momenteel een van de meest gezochte en meeste beruchte drugscriminelen in Europa. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen zaterdag, in een opsomming van de 25 ‘most wanted’ drugscriminelen. ‘In het criminele milieu was zijn echte naam lange tijd onbekend, maar wanneer namen als “Holly”, “Joske Breda”, “Bolle Jos” of “El Presidente” vielen, dan ging er al een siddering door de drugswereld.’

Uitgeloofd

De Antwerpse krant vermeldt dat de Nederlandse overheid heeft 400.000 euro uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van Leijdekkers. ‘Nederland wil hem niet alleen vervolgen voor grootschalige cocaïnesmokkel en witwassen, onze noorderburen brengen hem ook in verband met een aantal geruchtmakende moorden, zoals die op ‘tante’ Naima Jillal. Die Marokkaanse uit Nederland zou zijn ontvoerd en vermoord, waarna haar lichaam in stukken zou zijn gesneden.’

Mishandeld

Leijdekkers is verdachte in talloze grote dossiers van cocaïnesmokkel, meestal via de haven van Antwerpen. De Gazet schrijft dat het Belgische federale parket hem vervolgt in het Costa-dossier. ‘Het parket van Antwerpen vervolgt hem in meerdere drugszaken, waaronder het fameuze dossier Zwemmer, waarin een brandwacht ernstig werd mishandeld.’

Strijd

De strijd tegen de georganiseerde drugshandel, en Operatie Sky ECC in het bijzonder, heeft een exodus van criminelen op gang gebracht, stelt de Antwerpse krant. ‘Zowat de volledige top en het middenkader van het misdaadmilieu vluchtten naar veiliger oorden als Dubai, Istanboel of Tanger, tegenwoordig de nieuwste hot spot voor de drugsmaffia.’