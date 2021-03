‘Nederlander gearresteerd voor Duitse overvallen’

Connect on Linked in

Maandag heeft de Nederlandse politie ten zuiden van Amsterdam op verzoek van de Duitse justitie een Nederlander opgepakt die betrokken zou zijn bij overvallen op geldtransporten in Duitsland. Dat melden Duitse media. Eerder werd in dit onderzoek in Amsterdam de Duitse crimineel Thomas Drach (foto) opgepakt. De man werd zonder problemen in een woning aangehouden.

De 52-jarige Nederlander zou op luchthaven van Keulen-Bonn op 6 maart 2019 een geldtransport hebben overvallen, samen met Drach. Bij die overval werd een medewerker van het transportbedrijf meerdere keren in een been geschoten. De gemaskerde daders gingen er met koffer met een onbekend geldbedrag vandoor. Een vluchtauto werd uitgebrand teruggevonden.

De Nederlander zou ook medeplichtig zijn geweest aan een overval op geldtransport bij de Ikea-vestiging in Frankfurt am Main. Dat was op 9 november 2019. Daar raakte een medewerker van het betrokken transportbedrijf zwaargewond door een vuurwapen.

Duitsland heeft om uitlevering gevraagd. Thomas Drach zit ook nog in Nederland in uitleveringsdetentie.