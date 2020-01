Nederlander in Bulgarije aangehouden voor verkrachting

Connect on Linked in

De Nederlander Johan S. is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aangehouden omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. In Nederland raakte Johan S. sinds 2006 bekend als de “valiumverkrachter” omdat hij slachtoffers bedwelmde voordat hij zich aan hen vergreep, hij kreeg ruim vijf jaar cel in hoger beroep.

Bulgaarse media schrijven nu dat S. op Eerste Kerstdag in Sofia mogelijk een 32-jarige vrouw in zijn huis zou hebben verkracht. Hij zou eerst de aangeefster hebben verdoofd met een onbekend middel. De aanhouding zou inmiddels zijn omgezet in een huisarrest. Wanneer de zaak wordt behandeld is niet bekend.

In 2014 beschuldigde zijn toenmalige vriendin hem van verkrachting. Dat leidde niet tot een veroordeling. S. ontkende die aantijging en zei dat de vrouw hem met leugens in de cel probeerde te krijgen.