Nederlander in Turkije opgepakt met cocaïne (VIDEO)

De drugspolitie in de Turkse havenplaats Mersin heeft een Nederlander van Turkse komaf, en een andere verdachte, opgepakt met 220 kilo cocaïne die was ingevoerd vanuit Brazilië, aldus Turkse media. Volgens een bron in Turkije is de man een verdachte in het grote cocaïne-onderzoek dat Spanje en Nederland vorige week hebben afgerond met een serie arrestaties.

A4-papier

Op het schip uit Brazilië stonden containers met een lading A4-papier. In één van de containers was de 220 kilo bijgepakt.

In de containerhaven van Mersin komen veel vrachtschepen uit Zuid-Amerika aan.

De Nederlander was al in de gaten gehouden vanaf het moment dat hij was aangekomen op het vliegveld van Istanboel. Ook het schip werd al geschaduwd voordat het de haven binnenliep. Dat betekent dat de Turkse politie ook al informatie had ontvangen over een beoogde smokkel van cocaïne.

Acht Nederlanders

In het Spaanse onderzoek werden afgelopen vrijdag acht Nederlanders aangehouden die zich bezig zouden hebben gehouden met de invoer van zeker 6.000 kilo cocaïne. Er werden in Nederland verschillende woningen en andere panden in de Rijnmond doorzocht. Volgens de bron was de nu aangehouden Nederlander één van de verdachten in dat onderzoek, en was hij niet aanwezig toen de politie vorige week zijn huis binnenviel.